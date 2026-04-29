'Lego Gaming: The Exhibition' Aterriza En OXO Museo Del Videojuego De Málaga Tras Su Paso Por Madrid - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Lego Gaming: The Exhibition' aterriza en Málaga hasta el 1 de noviembre tras conquistar OXO Museo del Videojuego Madrid. Una exposición temporal que propone un recorrido por la conexión entre dos universos clave de la cultura contemporánea: el videojuego y las construcciones Lego.

Esta exposición temporal ofrece un recorrido por la historia del Grupo Lego a través de materiales audiovisuales y piezas exclusivas, destacando su incursión en el mundo de los videojuegos.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha participado en su presentación junto al fundador y la responsable de comunicación de OXO Museo, Javier Ramos y Eider Díaz, respectivamente y Pilar Vilella, responsable de LEGO en España.

Santaolalla ha afirmado que "desde la Diputación de Málaga nos propusimos convertirnos en el primer destino 'gamer' de Europa, con una oferta de calidad y atractiva para todos los públicos. Y sin duda, este espacio ha cumplido con creces con las expectativas, ya que ha hecho las delicias de los aficionados más exigentes y de las familias que se han acercado a disfrutar en este museo interactivo y adaptado a los nuevos tiempos".

Ha recordado que el pasado octubre el Grupo Lego anunciaba un acuerdo de colaboración estratégica con OXO Museo del Videojuego con la misión de seguir poniendo en valor la historia y la dimensión cultural del videojuego.

Esta colaboración se materializó con la llegada de 'Lego Gaming: The Exhibition' a OXO Museo del Videojuego Madrid, donde la muestra fue recibida con gran acogida por parte del público. Ahora, la exposición llega a OXO Museo del Videojuego Málaga para continuar acercando al público esta propuesta que conecta el universo del gaming con la creatividad que ofrecen los sets Lego.

Además de los sets mostrados en OXO Museo Madrid, incluyendo piezas históricas procedentes de Billund (Dinamarca), como el Pato de Madera (1958), así como títulos más recientes como Lego Party y Lego Voyagers, los visitantes podrán descubrir en Málaga nuevas zonas, como un espacio dedicado a los sets de Lego Pokémon.

La experiencia se completa para los asistentes con dos sorteos cuyos detalles se pueden encontrar a lo largo de la exposición y próximamente en redes sociales del museo, con premios como un kit de sets Lego Pokémon o un viaje a Legoland Billund, el primer parque Legoland inaugurado en el mundo.

En cuanto a la presente exposición, el diputado José Santaolalla, la ha definido como "un viaje en el tiempo interactivo y divertido, que será uno de los planes alternativos imprescindibles para los jóvenes y las familias en los próximos meses".

"Con iniciativas como esta, Málaga continúa consolidándose como un referente en cultura digital y entretenimiento, atrayendo a públicos diversos, desde familias hasta aficionados al gaming, y reforzando el papel del sector del videojuego como motor cultural, educativo y económico en la provincia", ha afirmado Santaolalla.

Una demostración de ello, ha recordado, "es que la marca OXO Museo del Videojuego se expandió desde finales del 2024 a Madrid, cosechando también magníficos números de visitas y recibiendo alabanzas por su contenido".