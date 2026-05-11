En libertad la pareja detenida en Málaga por intentar dejar a su bebé de cuatro meses con un vecino

Archivo - Juzgado de guardia en Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción de la plaza número 13 del Tribunal de Instancia de Málaga acordó este pasado domingo la puesta en libertad provisional de los dos padres detenidos por la presunta comisión de un delito de abandono de su hijo cuatro meses, al que supuestamente intentaron dejar con un vecino.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han señalado que, además del delito de abandono de menor, se les va a investigar por la presunta comisión de otro delito de malos tratos hacia el bebé, que ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.

Según han explicado, tras tomarles declaración, la juez de guardia acordó su puesta en libertad ya que el ministerio fiscal no solicitó la medida de prisión provisional.

La causa será remitida a la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es el órgano competente en delitos cometidos sobre menores de edad.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado la zona centro de la capital, en el entorno del Molinillo. Los investigados son un hombre de 25 años y de una mujer de 23 años.