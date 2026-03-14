Llega a Bioparc Fuengirola un nuevo macho del cocodrilo más pequeño del planeta - BIOPARC FUENGIROLA

El nuevo macho de cocodrilo enano africano se une a la hembra que ya albergaba el parque

FUENGIROLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Fuengirola, concretamente el parque Bioparc, ha recibido recientemente un nuevo ejemplar macho de cocodrilo enano africano (Osteolaemus tetraspis), una de las especies de cocodrilo más pequeñas y menos conocidas del planeta. El reptil llega procedente del zoológico de Barcelona y formará pareja con la hembra que ya habitaba en el parque, con el objetivo de favorecer su reproducción dentro de los programas internacionales de conservación coordinados entre zoológicos europeos.

Según informan desde Bioparc en un comunicado, el traslado se ha realizado siguiendo estrictos protocolos de bienestar animal y cooperación entre instituciones zoológicas, un trabajo conjunto que permite crear poblaciones estables bajo cuidado humano y contribuir al conocimiento científico y a la protección de especies amenazadas.

El cocodrilo enano africano es una especie especialmente singular dentro del grupo de los cocodrilianos. A diferencia de sus parientes más conocidos, como el cocodrilo del Nilo, este reptil raramente supera los dos metros de longitud, lo que le convierte en el cocodrilo más pequeño del mundo. Su tamaño reducido, su comportamiento reservado y su preferencia por zonas densamente vegetadas de ríos y humedales le han valido el sobrenombre de "cocodrilo pigmeo".

Originario de los bosques tropicales y pantanos del África occidental y central, pasa gran parte del tiempo oculto entre la vegetación o refugiado en madrigueras excavadas en las orillas. Se trata además de un animal principalmente nocturno, que se alimenta de peces, crustáceos, anfibios y pequeños vertebrados.

A pesar de su discreta presencia en la naturaleza, la especie se enfrenta a numerosas amenazas. La pérdida de hábitat causada por la deforestación, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la caza ilegal han provocado el descenso de sus poblaciones en distintas regiones de África. Por ello, el cocodrilo enano está catalogado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La llegada de este nuevo ejemplar a Bioparc Fuengirola supone un paso importante para consolidar una pareja reproductora en el parque, algo fundamental para el éxito de los programas de conservación ex situ.

Además, permitirá a los visitantes descubrir de cerca a este curioso reptil, poco conocido para el gran público, y conocer los esfuerzos que se realizan para proteger especies amenazadas.