López dice que para el Gobierno es "máxima prioridad" recuperar AVE directo Málaga-Madrid y Puente "está volcado" en eso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (c), junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (2i), durante la presentación del proyecto Centesimal. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que para el Gobierno de España "es de máxima prioridad" que la capital malagueña recupere la conexión directa por alta velocidad con el resto del país y ha apuntado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "está volcado con que Málaga recupere la conectividad cuanto antes".

Así ha respondido López este jueves en declaraciones a los periodistas en Málaga, al ser preguntado por las manifestaciones de su compañero Óscar Puente sobre las obras para recuperar dicha conexión y los calificativos a las informaciones periodísticas respecto a estas actuaciones.

En este sentido, ha dicho desconocer las declaraciones del ministro, pero ha dado su apoyo a Puente; "creo que está haciendo una tarea magnífica y está volcado con que Málaga recupere la conectividad cuanto antes". También ha dicho desconocer la fuente de las cifras de pérdidas que se están dando por el sector.

"Yo creo que es una prioridad que Málaga recupere la conectividad cuanto antes. El Gobierno está volcado en ello, es de máxima prioridad para este Gobierno", ha asegurado el ministro, quien ha apuntado que espera que "se recupere cuanto antes" y ha incidido en que "se trabajan las 24 horas".

Cuestionado por si se está haciendo precampaña por parte de PP o PSOE con esta situación, López ha dicho lamentar si se está haciendo eso, al tiempo que ha reiterado que "para el Gobierno de España es máxima prioridad; pero no sólo para el Gobierno de España, para el sentido común es de máxima prioridad que Málaga recupere la conectividad cuanto antes".

"Desde luego, el Gobierno pondrá todos los recursos que están en su mano para que se recupere cuanto antes. Pensar lo contrario es un poco ridículo. ¿Quién puede pensar en qué interés hay en retrasar esa conectividad?", ha manifestado el ministro.

Así, ha considerado que "la prioridad es, por supuesto, la seguridad, la prioridad es recuperarla cuanto antes". "Créame, para el Gobierno de España, para el sentido común y para cualquier bien nacido. Se entiende, ¿verdad?, que se quiere recuperar cuanto antes y con seguridad".