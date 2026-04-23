López ruega a los grupos políticos que apoyen la ley de protección del menor en la red: "Es algo que nos une a todos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto 'Creciendo en la era Digital 2026', celebrado en el Centro Google de excelencia para la ciberseguridad de Málaga. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rogado a los grupos políticos que den su apoyo a la ley de protección del menor en la red, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, "porque es algo que nos une a todos" y porque, ha considerado, "un país no se puede quedar cruzado de brazos".

López, que ha intervenido este jueves en el acto 'Creciendo en la era Digital 2026', celebrado en el Centro Google de excelencia para la ciberseguridad de Málaga, ha expresado que este es "un debate que viene de lejos", pero que tiene "un punto álgido cuando empezamos a conocer informes que nos decían que en España la mitad de los niños con 12 años habían accedido a contenidos pornográficos".

"Y eso no es tolerable", ha dicho, al tiempo que ha señalado que además esos informes "reflejaban que no solamente habían accedido a contenidos pornográficos, sino que no eran los niños los que buscaban la pornografía, sino que la pornografía les acababa encontrando a ellos".

Unos contenidos que "son verdaderamente vejatorias, que cosifican a la mujer, y que nos hacen retroceder. Que ponen los pelos de punta", ha lamentado el ministro, quien ha señalado que es un debate "que fue creciendo en el mundo entero".

Por eso, ha querido aprovechar este foro "no para hacer partidismo, no para ir en ninguna polémica política, pero para pedir, para rogar a todos los grupos del Parlamento que aprueben la ley de protección del menor que está en el Congreso de los Diputados, porque creo que es algo que nos une a todos, porque todos somos padres, madres o abuelos y hemos sufrido alguna vez algún caso con los chavales y especialmente con las chavalas, porque siempre es contra las niñas, contra las mujeres".

En su intervención en este foro, donde ha estado acompañado del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y del director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google Iberia, Miguel Escassi, ha defendido la colaboración público-privada en favor "de una IA ética, humanista y confiable" y también se ha referido al impulso regulador que el Gobierno está defendiendo en las instituciones porque "el país no se puede quedar con los brazos cruzados".