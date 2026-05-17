Luis Rodrigo (Adelante Andalucía) llama en Málaga a votar a la población "con alegría y con corazón"

Luis Rodrigo (Adelante Andalucía) ejerce su derecho al voto en Málaga - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Luis Rodrigo, ha ejercido este domingo su derecho al voto y ha llamado a la población a votar "con alegría y con corazón".

Así, el líder del partido andalucista ha depositado su voto en la urna de una mesa instalada en el colegio Fuente Alegre de la capital malagueña acompañado por miembros de su formación.

"Quiero animar a toda la gente trabajadora, a todos los andaluces, a todas las andaluzas, a que hoy vayan a las urnas, a que salgan a votar en masa", ha señalado Rodrigo.

"Ejerced vuestro derecho, votar es gratis, hacedlo con alegría y con corazón", ha dicho el candidato número uno de Adelante por la provincia malagueña que esta tarde noche tiene previsto seguir los resultados del 17M en la sede de Adelante Andalucía Málaga 'Biznaga Verde y Blanca'.

