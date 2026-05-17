El secretario general del PSOE Almería llama a la participación en una jornada "muy importante para el futuro"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ejerce su derecho al voto. - PSOE

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha realizado un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas que se celebran este domingo en Andalucía, al considerar que se trata de una jornada "muy importante" para decidir el futuro de la comunidad durante los próximos cuatro años.

Martín ha agradecido en primer lugar el trabajo de los medios de comunicación por la cobertura de la jornada electoral y ha reconocido también la labor de todas las personas que hacen posible el desarrollo de las votaciones, desde los miembros de las mesas electorales hasta representantes de la administración, trabajadores de Correos y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para los interventores y apoderados del Partido Socialista en la provincia de Almería, destacando el trabajo que realizan durante toda la jornada.

El dirigente socialista ha animado a toda la ciudadanía a acudir a las urnas y ha insistido en que "es muy importante participar y decidir para que nadie decida por nosotros".

En este sentido, ha enmarcado que las competencias de la Junta de Andalucía afectan directamente a cuestiones fundamentales de la vida diaria, como la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda, por lo que ha defendido la importancia de ejercer el derecho al voto.

Finalmente, Martín ha mostrado su deseo de que la jornada transcurra con normalidad y con una alta participación en toda la provincia.

