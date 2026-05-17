Segovia (Vox) ejerce su derecho al voto en Punta Umbría (Huelva) y asegura que "hoy es un gran día para Andalucía"

El cabeza de lista de Vox por Huelva a las elecciones andaluzas, Rafael Segovia. - VOX HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Vox por Huelva a las elecciones andaluzas, Rafael Segovia, ha señalado, tras ejercer su derecho al voto en la Lonja de Punta Umbría, que "hoy es un gran día para Andalucía y sobre todo para los andaluces que van a juzgar el trabajo que hemos hecho los políticos durante los últimos cuatro años".

Según ha concretado la formación en un mensaje difundido a los medios, el candidato ha agradecido "a nuestros apoderados y también a todos los miembros de la mesa y los servidores públicos el gran trabajo que están haciendo durante el día de hoy y que va a permitir que todos podamos votar".

"Sobre todo, van a determinar la política futura. Porque hoy los andaluces eligen si quieren seguir como hasta ahora o si quieren que se produzca un cambio en la política de Andalucía para que Huelva ocupe el lugar que le corresponde por la riqueza natural que tiene", ha manifestado.

