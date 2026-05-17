Amate (Por Andalucía) llama a votar "con ilusión y visión de futuro" para "echar a las derechas" de la Junta

La candidata número uno de Por Andalucía por Almería, María Jesús Amate, acude a votar. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Por Andalucía por Almería, María Jesús Amate, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas andaluzas, apelando especialmente a los votantes almerienses para que acudan a las urnas "con ilusión y visión de futuro" con el objetivo de "echar a las derechas del Gobierno de la Junta de Andalucía".

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, Amate ha defendido que desde Por Andalucía confían en que "los andaluces, sobre todo los almerienses, salgan a votar".

La candidata de la coalición de izquierdas ha explicitado además el objetivo político de su formación en esta jornada electoral, al señalar que esperan que la movilización ciudadana sirva para "echar a las derechas de la Junta de Andalucía".

Asimismo, ha expresado su deseo de que Por Andalucía logre una amplia representación parlamentaria en la próxima legislatura autonómica, al considerar que obtener "muchos parlamentarios" en la Cámara andaluza sería "buena señal".

En relación con el desarrollo de la jornada electoral, María Jesús Amate ha asegurado que, hasta el momento de sus declaraciones, el proceso estaba transcurriendo "con total normalidad".

Además, ha apuntado que en numerosos colegios electorales se estaba registrando una participación destacada durante las primeras horas de la mañana, en una jornada en la que más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir la composición del próximo Parlamento autonómico.

