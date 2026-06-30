Macharaviaya (Málaga) presenta los actos del 4 de Julio en el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

Macharaviaya presenta los actos del 4 de Julio en el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

MACHARAVIAYA, MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Macharaviaya (Málaga) ha presentado este martes, en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la programación oficial de los tradicionales actos conmemorativos del 4 de Julio, una edición especialmente significativa al coincidir con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Esta efeméride que vuelve a situar en primer plano la figura del ilustre macharatungo Bernardo de Gálvez y su decisiva contribución a la independencia del país norteamericano. El acto ha contado con la participación del alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas y el autor del cartel oficial de esta edición, el dibujante Juan de Aragón.

Así como una representación de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez, cuya presencia ha aportado el carácter histórico y ceremonial a la presentación de unas fiestas que cada año rememoran el legado de Bernardo de Gálvez.

Durante la presentación se ha dado a conocer la programación de unas fiestas declaradas de Singularidad Turística Provincial, que volverán a convertir las calles de Macharaviaya en un gran escenario de recreación histórica, con desfiles, representaciones, música, actividades culturales y actos institucionales que rememoran la figura de Bernardo de Gálvez y la estrecha relación histórica entre España y los Estados Unidos.

El alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos, ha destacado que "este año vivimos una edición muy especial, ya que el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos supone una oportunidad única para seguir difundiendo el legado de Bernardo de Gálvez y el papel decisivo que desempeñó un vecino de Macharaviaya en un acontecimiento que cambió la historia del mundo".

Asimismo, Campos ha anunciado que en esta edición el Ayuntamiento rendirá un homenaje a las Fuerzas Armadas Españolas, que serán distinguidas como Institución Invitada de Honor de las celebraciones en reconocimiento a los valores de servicio, compromiso y defensa que representan, así como a su vinculación con la historia militar de España.

Igualmente, durante los actos se hará entrega de un reconocimiento institucional al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, en agradecimiento a su compromiso con la defensa del patrimonio histórico, la cultura y la difusión del legado de Bernardo de Gálvez.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, ha puesto en valor el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Macharaviaya para mantener viva una celebración que constituye un referente histórico y cultural de la provincia de Málaga, destacando la importancia de preservar y difundir el legado de Bernardo de Gálvez como una figura esencial en las relaciones históricas entre España y los Estados Unidos.

El autor del cartel oficial, ha señalado que su obra pretende reflejar "el orgullo de un pueblo por su historia y el legado universal de Bernardo de Gálvez", destacando que ha sido "un honor contribuir con este trabajo a una celebración que este año adquiere una relevancia especial por la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos".

El Ayuntamiento de Macharaviaya invita a todos los vecinos, visitantes y amantes de la historia a participar en los actos del 4 de Julio, una celebración única que convierte al municipio en un punto de encuentro entre la historia de España y la de los Estados Unidos y que este año alcanza una dimensión aún mayor gracias a la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.