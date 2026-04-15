Málaga acoge una jornada para fomentar hábitos saludables en el marco del Día Mundial de la Salud

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, en la jornada para fomentar hábitos saludables en el marco del Día Mundial de la Salud - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha asistido este miércoles a la jornada de actividades deportivas, talleres y acciones para fomentar los hábitos de vida saludable organizada por el Ayuntamiento en el Parque Huelin.

Esta jornada fue programada la semana pasada con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, aunque fue pospuesta por condiciones meteorológicas.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Área de Derechos Sociales con el apoyo técnico del Área de Deporte y la colaboración del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) y del programa de concienciación ambiental del Ayuntamiento 'Málaga cómo te quiero!?'.

Esta actividad está enmarcada en el Plan Municipal Málaga Ciudad Saludable, a través del cual se promueven actuaciones relacionadas especialmente con la salud preventiva, así como en la estrategia One Health (una sola salud) para el diseño de nuevas actuaciones relacionadas con la salud y aglutinar las que ya están en marcha desde las distintas áreas municipales con el objetivo de promover el bienestar de la ciudadanía y del medioambiente.