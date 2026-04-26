Con Málaga acusa al Ayuntamiento de Málaga de "incapacidad" y critica el retraso en reparar conducciones en el litoral

El portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, ha criticado la "lentitud, descoordinación e incapacidad" del equipo de gobierno de Francisco de la Torre tras conocerse que será este miércoles cuando se apruebe la licitación de las obras para reparar las conducciones dañadas en la zona de Guadalmar, Guadalhorce y Churriana, más de cuatro meses después de los daños provocados por los temporales de finales del pasado año.

Sguiglia ha calificado en una nota de "negligente" la respuesta municipal ante una incidencia que, según ha señalado, ha tenido consecuencias directas sobre el litoral, el medio ambiente y la salud pública, llegando incluso a provocar cierres y restricciones al baño en distintos puntos de la costa malagueña.

"El problema no es solo la rotura de una tubería; el verdadero problema es que Málaga tiene un gobierno municipal incapaz de reaccionar ante cualquier situación sobrevenida", ha reprochado, haciendo hincapié en que "han necesitado más de cuatro meses para tramitar un expediente mientras vecinos y municipios cercanos sufren las consecuencias".

El edil ha asegurado que el PP "ni gestiona bien lo ordinario ni responde cuando llegan imprevistos" y ha señalado que esta crisis demuestra que "el Ayuntamiento funciona tarde, mal y arrastrando los pies incluso cuando están en juego cuestiones básicas como el saneamiento, el medio ambiente o la imagen turística de la ciudad".

Sguiglia ha subrayado que la rotura de estas infraestructuras afecta a zonas especialmente sensibles del litoral oeste malagueño y que la demora en la reparación "ha terminado por extender el problema más allá de Málaga capital, afectando a otros municipios y generando preocupación entre residentes y visitantes". "Tenemos un gobierno agotado, incapaz de anticiparse, incapaz de responder y que solo actúa cuando la presión pública ya es insoportable", ha afirmado.

Además, ha reclamado al Ayuntamiento y a las administraciones competentes que se refuercen los controles y se analice también el estado de las aguas en la playa de Sacaba, ante la preocupación existente entre usuarios y vecinos por posibles afecciones derivadas de los vertidos y del funcionamiento de la red de saneamiento.

Por último, el concejal de Con Málaga ha exigido al equipo de gobierno que "abandone la propaganda y se ponga a gestionar de verdad", toda vez que ha reclamado inversiones "urgentes" para modernizar las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento de la ciudad, "cada vez más expuestas al deterioro y a fenómenos meteorológicos extremos".

Sguiglia ha recordado que las consecuencias de esta situación "ya se han dejado notar con el cierre o las restricciones en playas como Los Álamos, en Torremolinos y Guadalmar", lo que, según ha señalado, "evidencia que la inacción municipal termina afectando al conjunto del área metropolitana y de la Costa del Sol".