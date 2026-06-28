Con Málaga apunta tras la movilización por la vivienda que "se agotó el tiempo" de De la Torre y de los especuladores

Movilización por el derecho a la vivienda este sábado, 27 de junio, por las calles de Málaga - CON MÁLAGA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, ha señalado que la "multitudinaria" manifestación por el derecho a la vivienda celebrada este domingo, "con más de 25.000 personas recorriendo las calles de la ciudad", evidencia que "se ha acabado la paciencia ante las políticas del PP".

Morillas ha criticado al alcalde por "seguir favoreciendo" el "rentismo", otorgando licencias de apartamentos turísticos y vendiendo suelo público "mientras miles de familias malagueñas sufren precios inasumibles". Asimismo, apuesta por una "gran huelga" que pare la ciudad y defiende que se intervenga el mercado para bajar los alquileres y la apertura de "un nuevo tiempo político que ponga freno a la especulación", señala en un comunicado.

Morillas ha señalado que la movilización por el derecho a la vivienda demuestra que "el tiempo de Paco de la Torre, de los especuladores y rentistas, se ha agotado". "El PP lleva años favoreciendo desde el Gobierno municipal la especulación, dando vía libre al rentismo y convirtiendo la ciudad en un parque temático en el que el turismo está reemplazando a los vecinos".

"No solo no ha tomado medidas cuando había que tomarlas para frenar los usos especulativos, los alojamientos turísticos, sino que hoy sigue sin hacerlo, mareando la perdiz y sin tomar ni una sola medida que pare la especulación y que garantice precios asequibles", ha remarcado la portavoz adjunta de Con Málaga.

Morillas ha recordado que ha sido la cuarta movilización masiva que Málaga ha protagonizado en estos tres años de mandato. "Y esto no va a parar, porque la gente ya no puede aguantar más. A la mayoría de los malagueños se les ha acabado la paciencia. Cada vez somos más los que pensamos que debe de haber una gran huelga, un gran parón de la ciudad por el derecho a la vivienda".