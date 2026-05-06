Málaga concede los galardones del Primer Premio de Urbanismo con Perspectiva de Género 'Elena Owens'

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, en la entrega de los galardones en el marco de la Jornada ‘Premios Urbanismo con Perspectiva de Género ‘Elena Owens - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido los galardones del Primer Premio de Urbanismo con Perspectiva de Género 'Elena Owens' (primera arquitecta colegiada en Andalucía, que estuvo afincada en la provincia de Málaga) con el objetivo de fomentar, mejorar y reflexionar sobre el espacio urbano.

A través de esta iniciativa impulsada por el Área de Derechos Sociales, se persigue contribuir a generar ideas y proyectos para la innovación y el desarrollo de mejores prácticas en el ámbito urbanístico desde un punto de vista interdisciplinar que abarca la arquitectura, el medioambiente, la movilidad o la planificación urbanística de espacios públicos que den respuesta a las necesidades de todas las personas sin ningún tipo de exclusión.

Este certamen fue convocado en tres modalidades, dotadas cada una con un premio de 1.000 euros: documentos de planeamiento urbanístico y proyectos sobre espacio público; proyectos de edificación residencial y equipamiento; y trabajos académicos y no académicos, de investigación o divulgación y difusión en las materias objeto de la convocatoria.

En esta primera edición, el jurado ha seleccionado como ganador de la modalidad relativa a documentos de planeamiento urbanístico y proyectos sobre espacio público a Juan Manuel González, por el proyecto 'Asesoramiento de actuaciones urbanas con perspectiva de género', además de concederse una mención especial a Ferrán Ventura y a Nerea Salas por 'Naturalezas docentes. Ambientes de aprendizaje, arquitectura, educación y naturaleza'.

En la modalidad de proyectos de edificación, el premio ha sido declarado desierto; mientras en la dirigida a trabajos académicos y no académicos, de investigación o divulgación y difusión el proyecto ganador ha sido 'Smart City Hids. Espacios para la conciliación familiar', presentado por Nerea Salas y Ferrán Ventura.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha participado este miércoles en la entrega de los galardones en el marco de la Jornada 'Premios Urbanismo con Perspectiva de Género 'Elena Owens', celebrada en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga.

En colaboración con el Departamento de Arte y Arquitectura de la UMA, durante la jornada se han desarrollado distintas conferencias a cargo de Susana García Bujalance, Anna Bofill o Estudio Equals, una mesa redonda y la presentación de libro 'Rejardinar', de Juana Sánchez.