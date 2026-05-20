Málaga contará con el Museo Alborán, centro divulgativo dedicado a biodiversidad mediterránea y sostenibilidad

Presentación del Museo Alborán de Málaga, centro divulgativo dedicado a biodiversidad mediterránea y sostenibilidad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga avanza en la creación del Museo Alborán, "centro pionero" en Europa orientado a divulgar la biodiversidad, la sostenibilidad y la investigación medioambiental vinculada al mar de Alborán y al ámbito urbano.

Así lo ha informado este miércoles el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, y de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, quienes ha presentado este espacio que se ubicará en el edificio 2 del Palmeral de las Sorpresas.

El futuro equipamiento, vinculado al proyecto LifeWatch Alborán impulsado desde el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, se encuentra actualmente en fase de obras de rehabilitación y adaptación museística y museografía.

Una vez finalicen las obras previsto para finales de 2026, se llevará a cabo un periodo de testeo y puesta en marcha de sus recursos tecnológicos y museográficos antes de su apertura al público, prevista para principios de 2027.

El objetivo del Consistorio malagueño es que el Museo Alborán se consolide como un centro divulgador orientado a conectar investigación, tecnología e instituciones científicas con ciudadanía, centros educativos, familias y visitantes.

Este espacio será gestionado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental y la entrada será gratuita durante el primer año de funcionamiento, reforzando así su vocación de servicio público, divulgación y acceso universal al conocimiento científico.

Durante la presentación han destacado que el Ayuntamiento de Málaga viene trabajando en colaboración con entidades de referencia como la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), la Universidad de Málaga y el CSIC/IEO en la definición de los contenidos, el diseño museográfico y el enfoque científico y educativo del futuro centro.

Así, dentro de LifeWatch Alborán se han llevado a cabo once investigaciones especializadas que han permitido generar conocimiento sobre biodiversidad urbana, cetáceos, aves marinas, plancton, especies invasoras, calidad ambiental, absorción de CO2 y monitorización climática. Todo ese conocimiento científico será la base conceptual y expositiva del futuro museo.

En lo referente al Museo, la inversión global supera los 2,6 millones de euros. Este importe se distribuye en dos bloques. En concreto, por un lado, las actuaciones previas, financiadas con fondos Feder a través del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), han supuesto una inversión superior a 950.000 euros, con una aportación municipal del 20%.

Estas actuaciones incluyen la ejecución de las investigaciones por parte de la Universidad de Málaga (UMA), el CSIC/IEO y la FAMM, así como las asistencias técnicas necesarias para la redacción de los proyectos de reforma y musealización del edificio.

Por otro lado, las obras de adaptación del edificio y su musealización cuentan con un presupuesto cercano a 1,7 millones de euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Málaga.

CIENCIA COMPARTIDA PARA LA CIUDADANÍA

El Museo Alborán se estructurará en diferentes espacios organizados por plantas y experiencias, combinando recursos tecnológicos avanzados, accesibilidad universal y contenidos científicos en tiempo real.

La planta baja concentrará las áreas de acogida e introducción al recorrido. El visitante encontrará una instalación artística compuesta por residuos recogidos del mar para concienciar sobre la problemática de la basura marina, además de una sala de realidad virtual concebida como puerta de entrada narrativa al museo. A través de gafas VR, el público podrá recorrer los cuatro grandes ámbitos de investigación de LifeWatch Alborán: tierra, mar, aire y ciudad.

Este espacio incorporará además recursos sonoros, gráficos interactivos, códigos QR y elementos audiovisuales que convertirán la llegada al museo en una primera experiencia de descubrimiento y sensibilización ambiental.

Por su parte, la primera planta reunirá el núcleo de la experiencia expositiva. Destacará una gran sala inmersiva equipada con proyecciones en paredes y suelo que envolverán al visitante en imágenes del mar de Alborán, su biodiversidad, las amenazas ambientales y la respuesta científica impulsada desde el proyecto LifeWatch.

A ello se sumará una sala expositiva con pantallas táctiles e interactivos sobre biodiversidad, especies invasoras, absorción de CO2, cetáceos, tortugas marinas, aves del Guadalhorce, basura marina y ambiente térmico urbano, entre otros contenidos.

El recorrido incluirá además una mesa interactiva multisensorial y accesible con braille, gráficos táctiles, microscopios, maquetas y reproducciones manipulables para favorecer el aprendizaje inclusivo y experimental de todos los públicos.

Otro de los elementos singulares será un balcón-observatorio equipado con sistemas de amplificación de imagen y sonido que permitirán observar en tiempo real elementos del paisaje litoral y urbano vinculados a los ámbitos de investigación del proyecto.

CONTEXTO EUROPEO DE LIFEWATCH ALBORÁN

Por otro lado, han recordado que el Museo Alborán se integra en la estrategia europea LifeWatch ERIC, centrada en el desarrollo de la primera infraestructura de investigación orientada al estudio de la biodiversidad y los ecosistemas mediante tecnologías avanzadas de observación, análisis y monitorización ambiental.

En Málaga, el proyecto LifeWatch Alborán representa un modelo de integración que combina investigación aplicada, digitalización de observaciones, monitorización ambiental, ciencia ciudadana y transferencia de conocimiento.

Todo ello enmarcado dentro de los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana y el Plan del Clima de la ciudad. Este proyecto ha contado con una inversión cercana a los cuatro millones de euros, financiados en un 80% por fondos Feder, concedidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), y en un 20% de aportación municipal.

LifeWatch Alborán impulsa investigaciones en ámbitos como la biodiversidad marina y terrestre, el cambio climático, la calidad ambiental, la contaminación, las especies invasoras y la monitorización urbana. Su objetivo es posicionar a Málaga como un nodo europeo de referencia en investigación e innovación aplicada a la sostenibilidad y al conocimiento del medio ambiente.

En este contexto, se han desarrollado diversas actuaciones destacadas, entre ellas el Observatorio Marino Mareto, once estudios científicos de diversa naturaleza, dos innovadoras aplicaciones móviles que acercan la biodiversidad de Málaga a la ciudadanía mediante la combinación de divulgación científica y elementos lúdicos, el desarrollo de todas las actuaciones previas del Museo Alborán y los trabajos necesarios para el despliegue de una plataforma de datos.