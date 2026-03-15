Con Málaga exige al alcalde que "escuche a la ciudadanía" y regule el precio de la vivienda

Manifestación por el derecho a la vivienda digna celebrada en Málaga. - PODEMOS MÁLAGA

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento de Málaga, Nicolás Sguiglia, ha reclamado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "escuche el clamor social que existe en la ciudad y actúe de una vez para frenar la escalada descontrolada del precio de la vivienda".

En una nota emitida a los medios, Sguiglia ha señalado que la crisis habitacional se ha convertido en "una de las principales preocupaciones de la ciudadanía andaluza y malagueña". Una reciente encuesta del Observatorio Social de la Vivienda impulsado por el grupo Prensa Ibérica muestra que existe un "amplio consenso social sobre la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario".

El sondeo refleja que una mayoría de los andaluces considera que "el aumento de los pisos turísticos está teniendo un impacto directo en la subida de los precios del alquiler y en la reducción de la oferta de vivienda disponible para uso residencial". Asimismo, el estudio recoge un apoyo mayoritario a limitar las licencias de viviendas turísticas y a regular los precios del alquiler como medidas necesarias para afrontar la crisis habitacional.

"El propio sentir de la sociedad andaluza es claro: la ciudadanía quiere que se limiten los pisos turísticos y que se regulen los alquileres para frenar la especulación. El alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Málaga se convierte en una ciudad cada vez más imposible para vivir", ha afirmado Sguiglia.

El portavoz de Con Málaga ha incidido en que, además, este malestar social se expresó "con fuerza" en la manifestación celebrada este pasado sábado 14 de marzo, en la ciudad por el derecho a la vivienda, donde "cientos de personas salieron a la calle para denunciar el encarecimiento de los alquileres y la falta de vivienda asequible" y donde según el representante, comprobaron que "la gente está cansada de que su ciudad se convierta en un negocio para unos pocos mientras miles de vecinos y vecinas no pueden permitirse vivir en ella", ha señalado.

Sguiglia ha advertido de que la situación en Málaga es "especialmente grave", con alquileres que superan fácilmente los 1.200 euros mensuales en muchos casos y con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, lo que dificulta especialmente la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda digna para amplias capas de la población.

Ante esta situación, Con Málaga exige al gobierno municipal un "cambio urgente de rumbo" en las políticas de vivienda y plantea una batería de medidas concretas: declarar a Málaga como zona tensionada para poder regular los precios del alquiler, poner freno a la especulación inmobiliaria, no conceder ni una licencia más para viviendas o apartamentos turísticos en la ciudad y blindar todo el suelo municipal disponible para la construcción de vivienda pública y VPO.

"El problema de la vivienda en Málaga no se va a resolver solo. Hace falta voluntad política para intervenir en el mercado, frenar la especulación y garantizar que la ciudad siga siendo habitable para su gente", ha afirmado. "El alcalde debe decidir si gobierna para los fondos de inversión y la especulación inmobiliaria o para la mayoría social que vive y trabaja en esta ciudad. Málaga necesita menos apartamentos turísticos y mucha más vivienda asequible", ha concluido Sguiglia.