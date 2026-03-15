Con Málaga exige en la Diputación un compromiso por la paz y ayudas sociales ante la escalada bélica

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha informado en la mañana de este domingo que defenderá en el próximo Pleno de la Diputación de Málaga del próximo miércoles, 18 de marzo, una iniciativa por la paz, contra la escalada bélica y en defensa de medidas sociales para proteger a la mayoría social.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Márquez ha alertado de que "vivimos uno de los momentos más peligrosos para la paz mundial de las últimas décadas. La escalada militar que estamos viendo en Oriente Medio no es un episodio aislado, sino el resultado de decisiones políticas profundamente irresponsables, tomadas por dirigentes que actúan como si fueran los dueños del mundo", mientras que ha añadido que "Donald Trump y Netanyahu han decidido que el derecho internacional es opcional, que las guerras pueden iniciarse sin mandato internacional, y que las consecuencias de estas decisiones las pagarán otros".

Al hilo, el diputado provincial ha precisado que "la historia nos ha enseñado algo muy claro", en concreto, que "las guerras nunca traen estabilidad, traen destrucción, crisis humanitaria, pobreza y sufrimiento", motivo por el que desde "Izquierda Unida ha defendido siempre una posición clara, 'No a la guerra'. Pero esta moción no sólo habla de geopolítica, habla también de las consecuencias que la guerra tiene en nuestras vidas".

En este sentido, Márquez ha advertido de que "cada conflicto internacional tiene un impacto directo en la economía global. Suben los combustibles, suben las energías y suben los alimentos, y cuando esto ocurre, quienes lo pagan no son los grandes fondos de inversión, sino que lo pagan las familias trabajadoras, los autónomos y las pequeñas empresas".

"Por eso también decimos algo muy claro: el gobierno tiene que actuar, como lo ha hecho en otras crisis, protegiendo a la mayoría social. Pero Andalucía también tiene que hacerlo, porque la Junta de Andalucía tiene competencias, recursos y margen presupuestario para actuar", al tiempo que ha considerado que "lo que no puede hacer Moreno es repetir lo que hizo en crisis anteriores, como durante la pandemia, cuando actuó más como oposición que como gobierno, o durante la crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania cuando tampoco puso ningún plan sobre la mesa".

En contexto, Márquez ha subrayado que en aquella crisis "Andalucía llegó a recibir 350 millones de euros adicionales al trimestre derivado de la subida de los carburantes, dinero que nunca utilizó para ayudar a las familias.

"Hoy sabemos, además, que la Junta de Andalucía acumula más de 4.300 millones de euros en remanentes sin ejecutar. Por tanto, no es un problema de recursos, es un problema de voluntad política", ha agregado.

Por último, Márquez ha lanzado una reflexión argumentando que "resulta curioso ver cómo el Partido Popular y Vox hablan constantemente de patriotismo. Pero cuando Donald Trump habla, ese patriotismo desaparece".

"Cuando Donald Trump presiona, ese patriotismo calla, y cuando Trump empuja hacia la escalada militar, lo justifican. Ese no es el patriotismo que necesita a Andalucía. Andalucía es tierra de paz y desde aquí queremos decirlo alto y claro: 'No a la guerra', sí a la paz y sí a la protección de la mayoría social", ha concretado.

Así, la moción que defenderá el diputado de Con Málaga recoge entre sus acuerdos el compromiso de la Diputación Provincial con la paz y el respeto al Derecho Internacional, la condena de la escalada bélica promovida por Estados Unidos e Israel contra Irán y la exigencia de una desescalada inmediata.

Asimismo, rechaza cualquier estrategia basada en la imposición militar y la vulneración de la legalidad internacional, y muestra su apoyo a las iniciativas diplomáticas del Gobierno de España orientadas a una solución pacífica y multilateral del conflicto.