Málaga incorpora 60 nuevos vehículos de recogida y limpieza con una inversión de más de 5,7 millones - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga va a incorporar 60 nuevos vehículos para el servicio de recogida y limpieza de la ciudad, que ha supuesto una inversión de más de 5,7 millones de euros. Esta medida se enmarca en la apuesta municipal por la modernización de la flota de Limasam mediante la adquisición de vehículos que potencian la eficiencia del servicio y minimizan el impacto ambiental.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha presentado este viernes estas nuevas dotaciones permiten reforzar la recogida y la limpieza en zonas de alta generación, dentro de las acciones para mejorar frecuencias, con la optimización de rutas y tiempos de recogida. Además, contribuyen a una mayor fiabilidad operativa, reduciendo averías y posibilitan más tiempo en calle prestando servicio.

Asimismo, ponen de manifiesto el compromiso ambiental del Consistorio ya que se trata de vehículos más eficientes y con menores emisiones, alineados con los objetivos de sostenibilidad y economía circular; al tiempo que reducen el impacto acústico.

Se encuadran, por tanto, en la renovación progresiva de la flota, priorizando seguridad, eficiencia, sostenibilidad y durabilidad, con equipamientos más ergonómicos, seguros y cómodos.

Los 60 nuevos vehículos se distribuyen en 21 de ellos destinados a recogida y 39 a limpieza viaria. En concreto, se trata de once unidades de carga trasera y tres de carga lateral de diversa capacidad, siete camiones de gancho multibasculante, un lavacontenedor de carga lateral, ocho triciclos 100% eléctricos, 24 vehículos auxiliares miniván híbridos, 5 maxiván híbridos, y una barredora. Además de los vehículos, también se ha adquirido nueva maquinaria como 15 sopladoras eléctricas y ocho desbrozadoras eléctricas.

La nueva flota se incorporará al servicio en los próximos días. Además, cabe destacar que a esta inversión, que se ha materializado con partidas de 2025, se sumarán otros 32 vehículos, cuya compra ya se ha licitado, y la prevista en este año 2026 que contempla 20 nuevos vehículos, entre ellos, nuevas barredoras y fregadoras eléctricas, así como vehículos caja abierta con pulpo y lavacontenedores. En total, serán más de 100 nuevos vehículos entre 2025 y 2026 para el servicio en calle.

21 VEHÍCULOS DE RECOGIDA Y 39 DE LIMPIEZA

Respecto a los 21 vehículos de recogida, con un importe total de más de 4,38 millones de euros, son seis unidades de carga trasera de 21 metros cúbicos (m3). Se trata de equipos de 21 m3 de carga trasera que compactan el residuo hasta ratios de aproximadamente 7:1, aprovechando al máximo cada viaje. Con carrocerías de una sola pieza y sistemas hidráulicos eficientes, que reducen el riesgo de fugas y mejoran la limpieza. Y con elevadores polivalentes que permiten trabajar con todos los tipos de contenedores habituales (desde cubos pequeños hasta contenedores de 1.100-1.300 litros).

También cinco unidades de carga trasera de 12 m3. Con maniobrabilidad superior en zonas urbanas gracias a su configuración de dos ejes y distancia entre ejes reducida, con radio de giro optimizado. Menor consumo y emisiones (DTI 8 Euro 6); tres unidades de carga lateral de 23 m*. Se incorporan camiones de 26 toneladas para optimizar la recogida lateral en barrios densos, incrementando la capacidad por viaje.

De igual modo, siete unidades de multibasculante, que son camiones "gancho" multibasculante, para la recogida eficiente de contenedores de residuos voluminosos.

En el caso de los 39 vehículos destinados a limpieza viaria, por un importe de más de 1,37 millones de euros, son ocho unidades de triciclos 100% eléctricos y se suman a los nueve existentes, ampliando la flota ligera para llegar a los rincones más complicados de los barrios, sin emisiones ni ruidos.

También 24 unidades de vehículos auxiliares minivan híbridos gasolina/glp. Fortalecen la logística de apoyo en la limpieza viaria con vehículos versátiles, económicos, reduciendo costes operativos y emisiones contaminantes. Sustituyen los diésel de más de 20 años por una flota uniforme, eficiente y bicombustible. Con cajón abierto de 2m* que optimiza la carga/descarga rápida de los residuos.

Además, cinco unidades de vehículos auxiliares maxivan híbridos gasolina/glp. Con cajón abierto de 4 m3, elevan la capacidad logística municipal para tareas de mayor volumen, manteniendo la eficiencia; una unidad de lavacontenedor de carga lateral: con un tiempo de ciclo de recogida y lavado de 64 segundos; y una unidad de barredoras de aceras de 2 m3 para barrido profesional de aceras.