Con Málaga propone auditar el servicio de parques y jardines y estudiar su remunicipalización

El portavoz del Grupo Municipal Con Málaga en el Ayuntamiento, Nicolás Sguiglia en rueda de prensa - CON MÁLAGA

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Con Málaga en el Ayuntamiento, Nicolás Sguiglia, ha presentado una moción que llevará a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental e Innovación para mejorar el servicio de mantenimiento de parques y jardines y abrir el debate sobre la recuperación de su gestión pública.

La formación ha emitido una nota en la que explican que la iniciativa plantea realizar una "auditoría independiente" del servicio, reforzar la inspección municipal sobre las empresas concesionarias y elaborar un estudio de viabilidad para la remunicipalización del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Sguiglia ha señalado que el actual modelo de gestión externalizada "lleva años generando críticas vecinales" por el deterioro de parques y jardines y la falta de mantenimiento del arbolado urbano. "El mantenimiento de parques y jardines no es un servicio secundario, es una infraestructura esencial para la calidad de vida, la salud pública y la adaptación climática de la ciudad. Sin embargo, seguimos recibiendo quejas vecinales constantes por zonas verdes deterioradas, falta de poda y retrasos en la limpieza", ha señalado.

El portavoz de Con Málaga ha criticado que el coste del servicio ha aumentado de forma muy significativa en los últimos años "sin que ello se traduzca en una mejora del mantenimiento". Según los datos recogidos en la moción, el contrato municipal pasó de unos 12,46 millones de euros anuales en 2017 a más de 18,18 millones en 2025, lo que supone un incremento cercano al 46 % en apenas ocho años. Una parte relevante de ese gasto corresponde al IVA asociado a la externalización del servicio, que actualmente supera los 3 millones de euros anuales.

Sguiglia ha destacado que "el Ayuntamiento paga hoy mucho más dinero público que hace unos años por un servicio que sigue acumulando incidencias y quejas vecinales". Y puntualiza que este aumento no se traduce "en más jardineros ni en mejor mantenimiento", sino en "costes derivados del propio modelo de externalización".

La moción presentada por Con Málaga propone que el Ayuntamiento realice una auditoría técnica, económica y laboral independiente que evalúe el cumplimiento de los contratos, el estado real de parques y arbolado, las ratios de personal por distrito y los tiempos de respuesta ante incidencias.

Además, plantea reforzar la inspección municipal sobre el contrato vigente y elaborar en un plazo máximo de seis meses un plan urgente de mejora del mantenimiento de las zonas verdes, priorizando los barrios con mayor deterioro y número de quejas vecinales. La iniciativa también propone que el Ayuntamiento elabore un estudio de viabilidad para analizar la posibilidad de que el servicio vuelva a prestarse de forma directa desde la administración municipal.

Sguiglia ha señalado que ciudades como Zaragoza, Valladolid o Murcia cuentan con servicios municipales propios para la gestión de parques y jardines, lo que permite un "mayor control público, mejor coordinación con otros servicios municipales y una respuesta más rápida ante incidencias". El representante incide en "abrir un debate serio y basado en datos sobre si tiene sentido seguir externalizando este servicio o si la gestión pública puede ser más eficiente, más transparente y más orientada al interés general".

Finalmente, el portavoz de Con Málaga ha concluido señalando que el crecimiento de la ciudad y el aumento de su superficie verde "hacen necesario revisar el modelo de gestión actual". "Cada euro del presupuesto municipal debería destinarse íntegramente al mantenimiento de nuestros parques y jardines. Por eso proponemos analizar con rigor si recuperar la gestión pública puede mejorar el servicio y garantizar unas zonas verdes dignas para todos los barrios de Málaga".