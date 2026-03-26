Málaga realiza 852 millones de euros de pagos presupuestarios en 2025, según los datos que arroja la liquidación

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, sus organismos autónomos y el consorcio de la Orquesta --excluidas empresas y fundaciones municipales--, realizaron, como suma de todos sus capítulos presupuestarios, pagos por valor de más de 852 millones de euros a lo largo del pasado año, según se recoge en la liquidación del presupuesto municipal correspondiente a 2025, ya aprobada mediante resolución y de la que se ha dado cuenta en el Pleno del mes de marzo celebrado hoy. Este importe supone un incremento de cerca del 13% con respecto a 2024.

La liquidación también ofrece los datos del Consistorio malagueño al cierre del ejercicio económico relativos a remanente y resultado presupuestario. En esta ocasión, vuelve a arrojar remanente de tesorería y resultado presupuestario positivos.

En concreto, el remanente de tesorería positivo asciende hasta los 102,44 millones de euros. Y en cuanto al resultado presupuestario, ha presentado de nuevo un saldo positivo de 105,91 millones de euros, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a ejecución presupuestaria, si se tiene en cuenta el presupuesto definitivo, que incluye los importes iniciales y las modificaciones que se han ido incorporando a lo largo del año, en base los modelos establecidos en la instrucción de contabilidad, la ejecución del presupuesto consolidado del Ayuntamiento, organismos y consorcio en lo que respecta al apartado de gastos se ha situado en un 74,73%.

No obstante, si se tiene en cuenta el presupuesto inicial (sin contabilizar modificaciones), el Ayuntamiento, las áreas, organismos y consorcio --sin empresas-- contaban con 905 millones de euros y ha cerrado el año con 920 millones de euros facturados, lo que supone un 101,74%% de ejecución sobre el presupuesto inicial.

En cuanto a inversiones de todo el holding municipal, sin empresas, en base a este mismo criterio, de un presupuesto inicial de unos 130 millones se han reconocido obligaciones de 116,2 millones, lo que supone una ejecución de las inversiones del 89%. Estos 116 millones suponen cerca de nueve millones más que respecto a 2024.

En este mismo sentido, Gerencia de Urbanismo contaba con un presupuesto total inicial de 97,61 millones de euros y ha facturado un total de 72,36 millones de euros (un 74%); y el Instituto Municipal de la Vivienda registraba 35,88 millones de presupuesto inicial y el importe facturado ha sido de 27,81 millones de euros (77,49%).

Por otro lado, el Ayuntamiento ha obtenido un ahorro neto (el ahorro neto es un concepto legal que compara ingresos y gastos corrientes) de 129,48 millones de euros el pasado 2025.

Asimismo, respecto al total de los ingresos, a nivel consolidado --Ayuntamiento, organismos y consorcio-- y sobre presupuesto definitivo, se han ejecutado en un 76,63%.

En concreto, el porcentaje de cobro de ingresos corrientes únicamente del Ayuntamiento ha alcanzado, según el informe de la liquidación, el 95,86% en lo relativo a impuestos, transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. Por último, el pasado año, el volumen de fraccionamientos y aplazamientos superó los 12,16 millones de euros.