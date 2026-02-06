Málaga y Sevilla refuerzan promoción turística en los países nórdicos con tres acciones profesionales

Málaga y Sevilla refuerzan su promoción turística en los países nórdicos con tres acciones profesionales en Helsinki, Estocolmo y Oslo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Las áreas de Turismo del Ayuntamiento de Málaga y del Ayuntamiento de Sevilla han llevado esta semana una serie de acciones profesionales en los países nórdicos, en el marco de una colaboración orientada a generar sinergias en la promoción turística de ambas ciudades.

En esta ocasión, los encuentros, a los que han asistido los concejales de Turismo de Málaga y Sevilla, Jacobo Florido y Angie Moreno, respectivamente, se han celebrado en las capitales nórdicas de Helsinki (3 de febrero), Estocolmo (4 de febrero) y Oslo (5 de febrero), con el objetivo de presentar las principales novedades turísticas y culturales de los dos destinos, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Estas acciones, que despertaron un notable interés entre los asistentes, son el fruto del acuerdo de promoción turística conjunta, suscrito en el marco de Fitur 2026, con el objetivo de reforzar la presencia y el posicionamiento de Málaga y Sevilla en los países nórdicos, un mercado estratégico por su alto poder adquisitivo y su afinidad con la oferta cultural, gastronómica y urbana de ambos destinos.

En el marco de este esfuerzo conjunto, se contemplan diversas líneas de trabajo, entre las que se incluyen, además de la organización de estas presentaciones en las principales capitales nórdicas, el intercambio de soportes promocionales, la asistencia mutua en acciones de promoción o la creación de un grupo de trabajo estable para compartir información, datos y buenas prácticas.

El objetivo es trabajar de forma coordinada en la mejora continua de la calidad del servicio turístico y fomentar la colaboración constante entre ambos destinos.

Los eventos celebrados en Finlandia, Suecia y Noruega estuvieron dirigidos a turoperadores, agencias de viajes, prensa y profesionales del sector turístico, con el fin de reforzar el posicionamiento de Málaga y Sevilla en estos mercados clave y ampliar las oportunidades de comercialización mediante un contacto directo B2B.

Las tres jornadas sirvieron para compartir las últimas propuestas en materia de cultura, gastronomía, patrimonio y turismo urbano de calidad, y destacaron por un alto nivel de asistencia, congregando a unos 50 profesionales en cada una de ellas entre agentes, prensa especializada y miembros de las diferentes Oficinas de Turespaña en el exterior (OET).

Además de la presencia de las delegaciones de Málaga y Sevilla, también asistieron a los actos el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta, y el jefe adjunto de misión de la Embajada de España en Finlandia, Pablo Sanz, así como representantes de las Oficinas de Turespaña en el exterior.

Esta iniciativa responde a una estrategia de promoción compartida entre Málaga y Sevilla centrada en los países nórdicos, considerados un mercado de especial interés para el turismo urbano cultural de calidad. Una puesta en común que supone un elemento innovador en el panorama turístico europeo y que pone de relieve la importancia de reforzar la presencia de ambas ciudades en un segmento de viajeros que valoran la autenticidad, la calidad de la oferta cultural y las experiencias turísticas únicas.

MERCADOS EN CRECIMIENTO

Los datos de 2025 arrojan un crecimiento importante en estos tres mercados, especialmente en el acumulado de viajeros hoteleros en Málaga capital.

El mercado finlandés ha aumentado exponencialmente, sumando más de 2.000 viajeros hoteleros a la ciudad (12.338 en total) respecto a 2024, un incremento superior al 23%, con casi 27.000 pernoctaciones y una estancia media por encima de los dos días.

Por su parte, el mercado sueco también ha vivido un incremento importante en 2025 en nuestra ciudad, con 26.534 viajeros hoteleros, una diferencia positiva de más de 3.000 viajeros respecto a 2024, lo que supone un incremento del 14%, así como cerca de 59.000 pernoctaciones y una estancia media por encima de los 2,2 días.

El caso del mercado noruego es muy similar: sumó casi 2.000 viajeros hoteleros más a la ciudad, sobrepasando los 16.600 visitantes alojados, un crecimiento superior al 12% respecto a 2024, con cerca de 39.000 pernoctaciones y una estancia media por encima de los 2,3 días.