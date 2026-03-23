Málaga y Subdelegación del Gobierno coordinan el dispositivo de seguridad para la Semana Santa

Archivo - Imagen de archivo de la cofradía de Jesús el Rico - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación del Gobierno han coordinado el dispositivo especial de seguridad con motivo de la Semana Santa.

En concreto, este lunes se ha celebrado en el Ayuntamiento una reunión de la junta local de seguridad con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; los concejales delegados de las áreas de Seguridad, Fiestas, Vía Pública, y Derechos Sociales y Distrito Centro, Avelino Barrionuevo, Teresa Porras, Elisa Pérez de Siles y Francisco Cantos, respectivamente; el secretario general de la Subdelegación del Gobierno central en Málaga, Iván Banderas; y el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, así como los mandos de Policía Local, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, además de representantes del servicio de emergencias 061.

El dispositivo especial se llevará a cabo entre los días 29 de marzo (Domingo de Ramos) y 5 de abril (Domingo de Resurrección), aunque será ampliado de forma puntual para cubrir eventos en los que se espera una mayor afluencia de personas, como los traslados previstos para los próximos viernes 27 y sábado 28.

En este sentido, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), desde las 10.00 horas del Viernes de Dolores (27 de marzo) hasta las 15.00 horas del Domingo de Resurrección (5 de abril).

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha establecido un dispositivo especial de seguridad con motivo de la Semana Santa que contempla los refuerzos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. A este operativo municipal se sumarán los previstos por Policía Nacional, Guardia Civil y el servicio de emergencias 061.