Manolo Solo recoge el Premio Talento Andaluz de Canal Sur en su octava edición en el Festival de Málaga

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor algecireño Manolo Solo ha recibido este jueves de manos del director general de Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, y de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isa Cabrera, la estatuílla conocida como 'El Dilema', Premio Talento Andaluz que Canal Sur Radio y Televisión (CSRTV) concede en el marco del Festival de Málaga, que celebra su 26 aniversario.

El galardón, que cumple este año su octava edición, es un reconocimiento al trabajo cinematográfico de Solo, ganador de un Goya y dos premios de la Unión de Actores al mejor actor de reparto de cine. Ha actuado en series de televisión y en obras de teatro. También ha trabajado como director y actor de doblaje.

El premiado, que además es licenciado en Ciencias de la Educación, es uno de los actores más reconocidos del cine nacional. Su versatilidad, junto a su credibilidad, hace que haya sido requerido para actuar en una gran cantidad de producciones nacionales.

Su trayectoria es extensa y ha participado en unas 40 películas y otras tantas series de televisión. Entre las primeras películas destacan sus interpretaciones en 'Tarde para la ira', por la que obtuvo un Goya como Mejor Actor de Reparto, o 'La isla mínima', y 'B, la película', por las que consiguió el galardón como mejor actor de reparto de La Unión de Actores.

Entre las series de televisión en las que ha trabajado están 'Hospital Central', 'Los misterios de Laura', 'Aída', 'El Ministerio del Tiempo', 'La Peste' o 'Arde Madrid'.

Su vinculación con el cine hecho en Andalucía siempre ha sido muy estrecha ya que nunca ha perdido sus raíces y ha participado en varias películas realizadas por sus compañeros de generación o producidas en nuestra comunidad, muchas de ellas participadas por Canal Sur.

Es el caso de 'Astronautas', de Santi Amodeo; '7 Vírgenes'; y 'La Isla Mínima', de Alberto Rodríguez; o la más reciente 'Sevillanas de Brooklyn', de Vicente Villanueva, por la que consiguió un premio ASECAN de interpretación masculina.

También ha trabajado como director y actor de doblaje. En este ámbito, interpretó a uno de los personajes de la serie de animación japonesa 'Bola de Dragón', que Canal Sur fue la primera cadena en emitir a finales de los ochenta y durante los años noventa.

Manolo Solo, emocionado, ha reconocido que "este es uno de los momentos en el que me siento querido; mis primeros trabajos remunerados fueron en Canal Sur; tuve un papel pequeño en una serie que se llamó 'Castillos en el Aire', donde repetí hasta 25 veces una escena de lo nervioso que estaba". "Me empecé a sentir actor profesional de la mano de Canal Sur", ha señalado.

"En todos estos años desde hace 23 que empecé, han pasado muchas cosas, pero este es el trabajo que más me gusta hacer. Me considero un privilegiado de poder hacer lo que me gusta", ha continuado. Según Solo, "me he pegado muchas caídas y he vuelto a levantarme, pero estoy muy contento con mi trayectoria".

Ha agradecido que Canal Sur haya valorado su viaje, "gracias por hacerme sentirme actor; gracias por este regalo que me hacéis". Con un "gracias Canal Sur por apoyar el cine y la cultura", ha finalizado.

El director general de RTVA, por su parte, ha destacado que el premiado ha hecho de todo y tiene todo tipo de premios, pero, "sobre todo, es un hombre de la cultura. Tiene solidez y solvencia profesional por encima de todo; su trayectoria es más que merecedora de este premio".

Mellado ha dicho también que "tenemos mucha esperanza en la película en la que hace el papel protagonista con la que Victor Erice vuelve a la realización, y que está participada por Canal Sur", apuntando que van "a seguir reforzando la colaboración con el Festival de Málaga y queremos que Canal Sur sea la casa del cine andaluz". "Sumamos talento y Andalucía y logramos el mejor resultado", ha finalizado.

La directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión ha dicho que "hay veces que das premios redondos, como este" y que "Talento es una palabra que siempre va mejor con andaluz detrás". "Me hace mucha ilusión el premio porque no se puede ser más de Canal Sur que Manolo Solo; ha estado en sus comienzos, está ahora y seguirá estando en Canal Sur", ha destacado Isabel Cabrera.

El director del Festival, Juan Antonio Vigar, se ha mostrado agradecido por la difusión que hace Canal Sur del Festival, apuntando que "solo hemos encontrado ganas de ayudar, de impulsar y mucha sensibilidad". "Llegáis al mundo entero con CanalSur Más; dais un cobertura maravillosa que culmina aquí con la entrega de un premio muy merecido a un actor con mucha versatilidad y un gran trabajo", ha concluido.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que "el premio es un reconocimiento a la trayectoria de un actor muy prolífico que tiene muchos éxitos por llegar" y ha señalado también la importancia de Canal Sur con el Festival de Málaga y con el Cine. Ha destacado que "el Gobierno andaluz ha destinado 8,8 millones de euros al apoyo de la creación cinematográfica".

El alcalde, Francisco de la Torre, ha señalado "el festival nos ofrece la posibilidad de lanzar al mundo el cine andaluz, con la importancia que supone para la creación de empleo y, a la vez, con el esfuerzo que conlleva proporcionar la formación a los más jóvenes". De la Torre ha felicitado a Canal Sur por el apoyo dado al festival en los últimos años; y "por la plataforma de contenidos bajo demanda, la primera de una autonómica publica; Andalucía por delante".

APOYO AL FESTIVAL Y AL CINE ANDALUZ

Un total de 15 producciones --cuatro largometrajes de ficción y once cintas documentales-- participados por la radio y televisión pública de Andalucía participan en distintas secciones de la vigésimo sexta edición de la muestra cinematográfica malagueña.

Con ello, Canal Sur Radio y Televisión "potencia la labor de los creadores del sur y favorece el crecimiento de la industria audiovisual andaluza". La plataforma de contenidos bajo demanda de Canal Sur Radio y Televisión, CanalSur Más, ha abierto un canal dedicado íntegramente a la muestra malagueña.

El apoyo que Canal Sur presta al Festival de Málaga se refuerza de nuevo este año con la presencia de la radio televisión andaluza en Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), el área de industria del certamen.

En concreto, la cadena autonómica ha contado con un expositor en el Spanish Screenings Content, mercado oficial de venta y promoción de la producción audiovisual española para así promocionar los productos de RTVA o CSRTV y desarrollar encuentros y reuniones de trabajo, dentro de su misión de apoyo a la industria audiovisual andaluza y al cine hecho en nuestra tierra.

Desde 2020, y a través de las convocatorias publicadas bajo la marca Canal Sur Produce, Canal Sur Radio y Televisión ha invertido más 18 millones de euros y ha participado hasta diciembre de 2022 en un total de 148 proyectos audiovisuales, entre largos de ficción, largos documentales, documentales de televisión, series documentales y series de ficción.

Además, el impulso a la industria audiovisual se materializa igualmente en los más de 20 convenios de colaboración con los festivales de cine que se celebran en Andalucía, entre ellos y por supuesto este de Málaga; y la entrega de los Premios Canal Sur a la Trayectoria y el Talento, en el caso de los certámenes de primer orden y el Premio a la creación en el caso de los festivales de cortometrajes.

Canal Sur emite más de 400 películas al año y cientos de documentales, además de un espacio específico semanal de televisión dedicado al cine con el título "Una de cine" y otro de radio con el título "Andalucía y el cine".

En definitiva, y como no podía ser de otra manera, Canal Sur está y estará con el cine andaluz.