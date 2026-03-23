Marbella estrena nuevas instalaciones de turismo e incorpora un Aula del Mar en el faro de la ciudad. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Marbella ha estrenado este lunes la rehabilitación de las instalaciones del Faro como espacio público, un proyecto que permite integrar en este enclave las nuevas dependencias de la Delegación de Turismo y un Aula del Mar, además de abrir al uso ciudadano más de 2.500 metros cuadrados que hasta ahora permanecían sin utilizar.

La actuación, con una inversión total de 1,8 millones de euros, ha sido financiada por la Diputación de Málaga, que ha invertido 979.511,55 euros; y por el Ayuntamiento, que ha aportado la parte restante. La intervención permite mejorar tanto la movilidad de vecinos y visitantes, como ampliar los equipamientos públicos destinados a uso administrativo, social y cultural.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio; y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, han participado en la inauguración de la rehabilitación de las instalaciones.

Salado ha destacado "las múltiples posibilidades que los nuevos espacios brindarán a las entidades sociales y a la ciudadanía". La remodelación del entorno permitirá contar con una nueva área peatonal en una de las zonas más emblemáticas que conectará el Paseo Marítimo con el centro de la ciudad, "un nuevo espacio que podrán disfrutar tanto vecinos como visitantes, algo muy importante para mejorar la movilidad en una ciudad tan turística", ha insistido.

Además de la mejora del entorno, el presidente provincial ha incidido en el beneficio para los vecinos, ya que "uno de los principales cometidos de las administraciones públicas es prestar un servicio público más moderno y eficaz a la ciudadanía, punto en el que ha dicho que "las instalaciones anexas al Faro de Marbella que se han remodelado irán destinadas a la realización de actividades culturales y educativas, con la ubicación de un Aula del Mar y de un área de exposiciones al aire libre, así como a la sede de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento".

Por último, Salado ha explicado que la subvención del millón de euros a esta localidad formaba parte de la línea de ayudas dirigida a los municipios de la provincia mayores de 20.000 habitantes. "La Diputación de Málaga está para ayudar a las personas, vivan donde vivan, porque las actuaciones que financiamos en los municipios de mayor número de habitantes benefician a todo el entorno en general, tanto a los municipios pequeños como a los grandes", ha enfatizado.

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante el acto que "la localidad continúa reequilibrándose con nuevos equipamientos pensados y necesarios", subrayando que este proyecto "recupera un espacio que estaba completamente cerrado para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos".

Muñoz ha agradecido la implicación de los equipos técnicos municipales, la empresa adjudicataria y las distintas administraciones, apuntando que "la colaboración institucional ha sido clave para hacer realidad una actuación que hubiera sido muy difícil de afrontar únicamente con recursos locales". Así, ha puesto en valor la aportación de la Diputación; así como la cooperación tanto de la Junta de Andalucía como de la Autoridad Portuaria.

La primera edil ha explicado que el conjunto incluye más de 2.000 metros cuadrados de espacio exterior abierto al paseo marítimo, concebido como una continuidad del entorno portuario, y un edificio de 275 metros cuadrados destinado a las nuevas oficinas de turismo.

Estas instalaciones incorporan equipamiento tecnológico avanzado, domótica e inteligencia artificial para mejorar la atención al visitante, gracias también a la aportación de la Junta de Andalucía a través del Plan de Grandes Ciudades Turísticas.

Asimismo, el complejo alberga un Aula del Mar de 100 metros cuadrados, concebida como un espacio polivalente para actividades formativas, charlas y encuentros de colectivos y asociaciones. "Se trata de una infraestructura abierta y útil para la ciudadanía, que amplía las posibilidades de uso público de este entorno", ha señalado.

La regidora ha incidido en que el proyecto ha permitido también preservar la funcionalidad del faro, que mantiene su actividad con acceso independiente, al tiempo que el resto del recinto "se incorpora al patrimonio público de Marbella".

Desde Diputación han precisado que el interior ha sido impermeabilizado para corregir los problemas de humedad detectados al inicio de la intervención, y se ha sustituido la solería exterior por un pavimento más resistente que permite la entrada de vehículos pesados para el mantenimiento de la jardinería.

Además, se ha acondicionado un espacio al aire libre de 1.687,38 metros cuadrados con zonas ajardinadas, pérgolas para sombra, láminas de agua, fuentes para beber y una ornamental y un conjunto de 18 farolas que iluminan y delimitan las áreas de estancia y tránsito.

El proyecto inicial tuvo que modificarse para incorporar especies arbóreas de mayor porte, lo que supuso un reto técnico adicional, pero que "ha enriquecido el resultado final y refuerza la vocación verde del espacio", han indicado desde la institución provincial.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, ha manifestado que la evolución tecnológica ha permitido liberar espacios antes destinados al funcionamiento del faro, facilitando su integración en la ciudad. "Este proyecto cumple con el objetivo de dar un mayor uso a instalaciones que antes estaban cerradas, con un resultado de gran calidad para Marbella", ha afirmado.