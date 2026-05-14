Marbella (Málaga) acogerá en septiembre la primera edición en Europa de la gala de los Premios Juventud

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; la fundadora y presidenta de Starlite, Sandra García-Sanjuán, y el cofundador del festival, Ignacio Maluquer. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa del municipio malagueña, Ángeles Muñoz, ha subrayado que la localidad "vuelve a situarse como centro mundial de la música y el entretenimiento" con el XV aniversario de Starlite Occident, que tendrá lugar del 19 de junio al 29 de agosto, y los Premios Juventud de TelevisaUnivision, que por primera vez en sus 23 años de historia saldrán de América para celebrarse en Europa el próximo 3 de septiembre.

Muñoz, que ha asistido a la presentación del evento junto a la fundadora y presidenta de Starlite, Sandra García-Sanjuán, y el cofundador del festival, Ignacio Maluquer, ha resaltado "la visión empresarial y el esfuerzo" que hicieron posible "convertir un espacio singular como la cantera de Nagüeles en uno de los escenarios más reconocidos del panorama internacional".

"Starlite ha sido capaz durante quince años de llevar su marca y la de la ciudad a lo más alto, contribuyendo decisivamente al posicionamiento de la localidad como destino vinculado a las experiencias, la cultura y el ocio de calidad", ha señalado la regidora.

También ha recordado que "cuando presentaron este proyecto al Ayuntamiento, en una época especialmente complicada, pocos podían imaginar la dimensión que alcanzaría", al tiempo que ha incidido en que "hoy Marbella puede presumir de contar con el mejor festival boutique del mundo".

Asimismo, ha remarcado que "cada edición deja un enorme retorno económico, turístico y promocional para la ciudad". En este sentido, ha destacado el impacto estimado superior a los 315 millones de euros anuales, la asistencia de más de 350.000 personas y la generación de miles de empleos directos e indirectos vinculados a sectores como la hostelería, el comercio, el transporte y los servicios.

Además, ha incidido en "la apuesta permanente por el empleo local" y ha recordado que "muchos jóvenes han tenido su primera oportunidad laboral gracias al festival".

Las jornadas de reclutamiento volverán a celebrarse los días 27, 28 y 29 de mayo en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez para cubrir más de 1.000 puestos directos relacionados con la operativa del evento.

Por su parte, García-Sanjuán ha asegurado sentirse "muy orgullosa de lo que hemos construido junto a la ciudad durante estos quince años" y ha afirmado que Starlite "ha llevado el nombre de Marbella por todo el mundo".

Ha defendido "el valor de las experiencias como motor del turismo actual" y ha explicado que el festival nació precisamente con esa filosofía porque "hoy la gente busca compartir y emocionarse con propuestas reales y auténticas".

La fundadora de Starlite ha anunciado además varias iniciativas especiales para conmemorar el XV aniversario, entre ellas un descuento del 15 por ciento para empadronados en Marbella en todos los conciertos, con cupos limitados y un máximo de cuatro entradas por persona, una promoción que podrá solicitarse desde este viernes, día 15, al 15 de junio.

También se instalarán 15 'instapoints' repartidos por distintos enclaves del municipio como homenaje a los momentos más emblemáticos de la historia del festival.

STARLITE

La edición de este año contará con una programación internacional de primer nivel con artistas como Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Rick Astley, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Ozuna, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Grupo Frontera, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Taburete, Delaossa, Love of Lesbian o Iván Ferreiro, entre otros.

Como principal novedad, este año tendrá lugar la celebración de los Premios Juventud, una gala producida por TelevisaUnivision que se retransmitirá en directo a más de una veintena de territorios internacionales y que alcanzará a millones de espectadores en Estados Unidos y Latinoamérica.

"Todavía no somos plenamente conscientes de la trascendencia que tendrá para Marbella acoger este evento", ha señalado Muñoz, que ha incidido en "el enorme impacto mediático y promocional" que supondrá para la ciudad.

Por último, Maluquer ha explicado que la alianza entre Starlite Occident y Premios Juventud permitirá convertir al municipio "en uno de los grandes epicentros internacionales de la cultura latina y del entretenimiento global" a través de una semana completa de conciertos, encuentros profesionales, experiencias inmersivas, contenido audiovisual y actividades vinculadas a la industria musical.

El presidente de TelevisaUnivision Entertainment, Nacho Meyer, ha intervenido en vídeo desde Miami para agradecer el respaldo de las instituciones andaluzas y del Ayuntamiento de Marbella y ha destacado que los Premios Juventud "ha sido durante más de dos décadas una de las plataformas mediáticas más importantes para impulsar la música latina y a los jóvenes artistas a nivel internacional".