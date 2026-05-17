La votación se extenderá hasta las 20.10 horas en una mesa de El Puerto (Cádiz) por retraso en su constitución

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz comparece en el Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Cádiz ha acordado extender hasta las 20.10 horas de este domingo la votación en una mesa electoral del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María, que registró un retraso de diez minutos en su constitución definitiva.

Así lo ha trasladado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su segunda comparecencia para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral de este 17M en Andalucía desde el Centro de Difusión de Datos (CDD), en la que ha informado sobre el dato de participación a las 11.30 horas, inferior en 0,33 puntos respecto a los comicios de junio de 2022.

Además de esta incidencia en el CEIP La Florida de El Puerto (Cádiz) ya resuelta por la Junta Electoral, se está pendiente conocer la decisión que adopten las juntas electorales de Sevilla y Málaga en otros dos colegios de estas provincias.

En el caso de Sevilla, la Junta Electoral se encuentra reunida para decidir sobre el retraso en la constitución de las mesas situadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, que no estuvieron operativas hasta las 09.46 horas. La misma situación se registra en la Junta Electoral de Málaga, que debe resolver sobre el retraso registrado en una mesa del CEIP Constitución 78.

Tras asegurar que las diferentes juntas electorales no han comunicado "por el momento" más incidencias en las primeras horas de este 17M, Sanz ha indicado que, en cualquier caso, las decisiones que se pudieran adoptar en el CEIP Azahares de Sevilla Este y el CEIP Constitución 78 de Málaga sería "exclusivamente sobre la hora de cierre de esos colegios para el mantenimiento de la votación".

