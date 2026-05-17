Pedro Fernández destaca la "normalidad" del 17M tras leves retrasos en la constitución de mesas en Sevilla y Cádiz

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ejerce su derecho al voto. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado la normalidad con la que se está desarrollando la jornada electoral de este domingo, una vez que el 100% de las 10.403 mesas electorales previstas para estos comicios autonómicos quedaron constituidas a las 09,46 horas, tras registrarse únicamente incidencias menores que provocaron algunos retrasos, especialmente en las provincias de Sevilla y Cádiz.

En declaraciones a los medios, Pedro Fernández ha explicado que, a las 11,30 horas, "todo está transcurriendo con normalidad" en los colegios electorales andaluces, después de que se completara la constitución de todas las mesas con presidente y vocales correspondientes.

El delegado del Gobierno ha precisado que Almería y Córdoba fueron las provincias en las que antes culminó el proceso de constitución de mesas, mientras que Sevilla y Cádiz concentraron las incidencias que demoraron algo más la apertura de algunos puntos de votación, si bien ha restado importancia a estos contratiempos al enmarcarlos dentro de la normalidad habitual de una jornada electoral.

Entre esas incidencias, ha detallado problemas como la ausencia de papeletas en determinados colegios, dificultades para acceder a algunos locales por no encontrarse las llaves o por ausencia del conserje, así como la no comparecencia de alguna de las personas designadas para presidir mesas electorales, lo que obligó a efectuar sustituciones entre los vocales.

Pedro Fernández ha puesto además el foco en el operativo desplegado para garantizar el correcto desarrollo de la jornada, integrado por 14.645 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los que 9.000 pertenecen a la Guardia Civil y 5.645 al Cuerpo Nacional de Policía.

Según ha explicado, estos efectivos se encargan tanto de la custodia de los colegios electorales y sus inmediaciones durante toda la jornada como del posterior traslado, una vez concluido el escrutinio, de la documentación y los votos a las correspondientes juntas electorales de la zona.

A este dispositivo se suma también la participación de cerca de un millar de trabajadores de Correos, responsable de hacer llegar a tiempo a las mesas electorales los sufragios emitidos por correo, que en esta convocatoria rondan los 162.000, una cifra "Muy parecida" a la registrada en las elecciones autonómicas andaluzas de 2022, según ha indicado el delegado del Gobierno.

Pedro Fernández ha enmarcado además la dimensión del censo electoral de estos comicios, con más de 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas, de los que unos 6,5 millones residen en la comunidad autónoma y más de 300.000 en el extranjero.

Asimismo, ha destacado que alrededor de 370.000 ciudadanos votan por primera vez en unas elecciones andaluzas tras haber cumplido los 18 años desde la última convocatoria autonómica.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento implícito a la participación al expresar su deseo de que la jornada continúe desarrollándose "con normalidad", sin incidencias y con una alta movilización ciudadana, de modo que el escrutinio pueda desarrollarse con agilidad tras el cierre de los colegios electorales.

Los efectivos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que participan en este operativo, 9.000 de ellos guardias civiles y otros 5.645 policías nacionales que est haciendo una labor de custodia de los colegios y de sus entornos y que a partir de las 20 horas tienen la labor importante de custodiar el traslado de los votos del escrutinio que se haya efectuado a las distintas juntas electorales de zona Participan tambi m de casi 1 pr funcionarios de correos que son los que van a estar tambi haciendo la labor de que se vot por correo que está en torno a los 162.000 votantes, muy parecido al que hubo en el año 2022, por lo tanto, pues para que llegue también a las mesas electorales a tiempo para su recuento a la hora del escrutinio.

En definitiva, hay por lo tanto una jornada que está discurriendo con normalidad, donde no olvidemos, se dan cita a más de 6,8 millones de andaluces, de los cuales 6,5 millones ya residen aquí en Andalucía y más de 300.000 están en el extranjero. Y también destacar que del total de los electores que residen en Andalucía, en torno a 370.000 lo hacen por primera vez.

han cumplido los 18 años desde las últimas elecciones electores.

Así que mi deseo es que todo discurra con normalidad, que haya mucha participación, que es lo importante, y que al final, sin incidencias, podamos tener pronto ese escrutinio para lo antes posible después del cierre de las mesas electorales a partir de las 20 horas.

