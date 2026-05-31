Marbella (Málaga) alcanza un récord histórico de viajeros en abril con más ocupación hotelera y rentabilidad

Turistas en Marbella (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) ha consolidado su "fortaleza turística" con resultados históricos durante abril. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan al municipio entre los destinos con mejores indicadores de ocupación, rentabilidad y empleo, al tiempo que afianzan el carácter internacional y 'premium' del destino.

En concreto, durante este periodo los establecimientos hoteleros registraron 78.711 viajeros, el número más elevado para este mes desde que existen registros, lo que supone un incremento del 28 por ciento respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 61.346 visitantes. De ellos, 62.690 fueron turistas extranjeros y 16.021 nacionales, lo que significa que ocho de cada diez viajeros que eligieron Marbella procedían del mercado internacional.

"Estas cifras demuestran que el componente internacional continúa siendo uno de los principales motores de nuestra ciudad", ha subrayado la directora general del ramo, Laura de Arce, quien ha incidido igualmente en que estos resultados "reafirman a Marbella como uno de los destinos turísticos 'premium' más competitivos del Mediterráneo gracias a una estrategia basada en la diversificación de los mercados, la mejora continua de la oferta turística y hotelera y la apuesta por un modelo sostenible, rentable y generador de empleo de calidad".

Igualmente, la responsable municipal ha destacado el "notable crecimiento" de las pernoctaciones, que alcanzaron en abril las 262.017 estancias, "superando ampliamente las 227.793 de 2025".

Por otra parte, la ocupación hotelera media se situó en el 72,26 por ciento, por encima del 68,55 por ciento registrado en abril del pasado año y superando igualmente los niveles alcanzados en 2024 --71,62 por ciento--.

"Este comportamiento confirma la elevada capacidad de atracción del destino incluso en temporada media y refuerza la estrategia de desestacionalización que hemos impulsado", ha afirmado De Arce, que ha incidido en que en materia de rentabilidad, el sector hotelero volvió a registrar también máximos históricos. En este sentido, el ADR (tarifa media diaria) alcanzó los 200,14 euros, frente a los 188,62 euros de 2025, mientras que el RevPAR --ingreso medio por habitación disponible-- se situó en 145,45 euros, manteniendo una evolución "muy positiva" respecto a ejercicios anteriores.

Por último, ha aludido a que la generación de empleo asociada al turismo experimentó también un "crecimiento significativo". En abril, el sector hotelero contabilizó 4.502 trabajadores contratados, frente a los 3.059 registrados en 2025 y los 3.047 de 2024, "evidenciando el impacto del turismo como motor económico y de creación de puestos de trabajo estables en el municipio".

"La evolución de todos indicadores confirma la fortaleza del posicionamiento internacional de Marbella y su capacidad para atraer un turismo de alto valor añadido durante todo el año", ha añadido.