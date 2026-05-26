Marbella (Málaga) impulsa la construcción de casi medio millar de viviendas de protección pública

Marbella impulsa la construcción de casi medio millar de viviendas de protección pública - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha dado un nuevo impulso a la construcción de vivienda de protección pública en el municipio con dos actuaciones que permitirán incorporar 495 inmuebles asequibles al mercado residencial.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha informado tras la junta de gobierno local, de que se ha dado luz verde a proyecto para ejecutar 100 VPP en una parcela municipal ubicada en la céntrica avenida Arias de Velasco, al tiempo que se ha aprobado la urgencia del desarrollo urbanístico de 75 hectáreas de suelo en la zona de El Realejo, al este del término municipal, donde se proyectan otras 395.

La regidora, que ha estado acompañada del concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha subrayado que ambas iniciativas responden al objetivo de "impulsar proyectos de transformación, crecimiento y consolidación de las diferentes zonas de Marbella" y ha destacado el trabajo técnico y administrativo realizado "para acelerar actuaciones estratégicas vinculadas al acceso a la vivienda, una de las principales demandas de los ciudadanos".

La primera de las iniciativas se desarrollará sobre una parcela municipal de aproximadamente 5.100 metros cuadrados situada en la avenida Arias de Velasco, en pleno centro urbano.

Muñoz ha detallado que el suelo, ocupado anteriormente por instalaciones hidráulicas actualmente en desuso, "será objeto de una modificación urbanística que permitirá la construcción de vivienda protegida y aparcamiento".

En concreto, el proyecto contempla la ejecución de 100 inmuebles, dirigidos principalmente a jóvenes, con tipologías de entre 50 y 90 metros cuadrados. La propuesta prevé además espacios para oficinas, locales comerciales y servicios; nuevas zonas públicas accesibles y 200 plazas de estacionamiento, "de las que 200 estarán vinculadas al uso residencial y otras 100 serán de rotación pública con tarifas asequibles".

Asimismo, ha avanzado que se conservará parte de la estructura de los antiguos depósitos de agua existentes en la parcela "como elemento patrimonial" y que se habilitará una senda peatonal accesible con zonas verdes y nuevo mobiliario urbano.

La alcaldesa ha indicado que la inversión estimada oscilará entre 12 y 19 millones de euros y que está previsto que la tramitación urbanística culmine durante el primer trimestre de 2027, mientras que el plazo global para la ejecución de la actuación se sitúa entre 30 y 36 meses.

Junto a este proyecto, se ha aprobado la declaración de urgencia para la tramitación del desarrollo urbanístico de El Realejo, un ámbito de aproximadamente 75 hectáreas situado entre la zona de Río Real y el Hospital Universitario Costa del Sol.

Muñoz ha destacado que el acuerdo permitirá solicitar su incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, "mecanismo que reduce a la mitad los plazos de emisión de informes sectoriales y agiliza los procedimientos administrativos".

"El planeamiento de este sector se encuentra ya muy avanzado", ha apuntado. La iniciativa contempla la construcción de 1.126 viviendas, de las que 395 serán protegidas, además de usos turísticos y hoteleros. También prevé la cesión al Ayuntamiento de 35.000 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos "con el objetivo de reforzar las dotaciones de la zona este del municipio".