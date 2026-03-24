Marbella (Málaga) impulsa plan contingencia energética y financiera para garantizar servicios públicos ante la guerra

El portavoz municipal, Félix Romero, en la presentación del plan de contingencia ante la crisis sobrevenida por la guerra en Oriente Medio. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella ha impulsado un plan de contingencia energética y financiera para garantizar los servicios públicos esenciales ante el actual contexto internacional, derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el portavoz municipal, Félix Romero, ha explicado que este martes se ha presentado el borrador a la Junta de Gobierno Local y ha resaltado que "entre los fines se encuentran contener el impacto presupuestario y dotar al Consistorio de herramientas de respuesta rápida ante posibles crisis, anticipándonos como hicimos durante el Covid-19".

Al hilo, el edil ha señalado que "hemos diseñado tres escenarios con medidas distintas en función de cómo evolucione la situación" y ha concretado que el primero de ellos es el denominado de 'tensión moderada', donde va a haber un incremento de costes energéticos sin disrupción del servicio.

"Incluye la creación de un cuadro de mando energético municipal con seguimiento semanal del consumo, dando cuenta a la Junta de Gobierno; la homogeneización de temperaturas en edificios públicos conforme a recomendaciones oficiales; la optimización de horarios e instalaciones, y la revisión de contratos energéticos", ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que se podría aplicar después de Semana Santa, si el incremento del gasto alcanzase el 20 por ciento.

Con respecto al escenario dos, el de 'tensión sostenida', ha esgrimido que contempla la adopción de medidas presupuestarias como modificaciones de crédito y uso de remanentes, la priorización del gasto en servicios esenciales, la revisión de contratos públicos con impacto energético y la aplicación de medidas adicionales de reducción del consumo.

"Se llevaría a cabo si al final del segundo trimestre de este año se siguiera manteniendo un incremento significativo de esos costes energéticos y entendemos que puede tener un impacto relevante en la ejecución presupuestaria", ha aclarado.

Romero ha especificado que el tercer escenario, el de 'tensión severa', "se aplicaría si esta situación se prolongase más allá del segundo trimestre del año y se producen incluso disrupciones del suministro energético o afectan a la oferta de combustible".

En este caso, ha apuntado que se prevén medidas como la activación de un comité de crisis energética municipal, la priorización estricta de servicios básicos --seguridad, ciclo del agua, alumbrado y servicios sociales--, la reducción intensiva del consumo, la solicitud de financiación extraordinaria a otras administraciones y una revisión integral del presupuesto.

El edil ha anunciado que el plam, cuyo documento será previsiblemente aprobado en la próxima sesión de la Junta de Gobierno Local, "establece una categorización de la respuesta en función de la situación en la que nos encontremos, que sería coordinado por la delegación de Hacienda como la responsable de la ejecución presupuestaria y del pago de todos los suministros, pero que en determinados niveles tendría la dirección de Alcaldía".

Además, ha precisado que el Consistorio ya venía trabajando en condiciones normales en una estrategia de autonomía e independencia energética, destacando la implantación de placas fotovoltaicas en edificios municipales, especialmente en centros educativos para optimizar su climatización, así como la instalación de 500 paneles en el Palacio de Congresos.

En suma, ha reseñado la progresiva electrificación de la flota municipal, con vehículos híbridos en la Policía Local, y el impulso a inversiones privadas en almacenamiento energético en zonas como Elviria.