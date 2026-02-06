Marbella (Málaga) impulsa un plan estratégico para modernizar la red de videovigilancia que cuenta con 344 cámaras

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, ha destacado la importancia del trabajo de coordinación entre la Policía Local y el área de Nuevas Tecnologías - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) va a redactar un plan estratégico de cara a los próximos cuatro años para modernizar la red de videovigilancia municipal, que cuenta con 344 cámaras y 30 kilómetros de fibra óptica y una inversión de cuatro millones de euros.

Así lo ha destacado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, tras la reunión mantenida entre los responsables de la Policía Local y el área de Nuevas Tecnologías y ha puesto el acento en la importancia de la coordinación entre ambos para seguir avanzando en esta materia.

El edil ha resaltado que la infraestructura existente "ha alcanzado una fase de consolidación y es el momento de planificar su crecimiento con una visión de futuro".

Durante el encuentro se ha analizado el sistema de forma detallada con un doble objetivo, "siendo el primero de ellos reorganizar y optimizar las cámaras actuales para sacar el máximo rendimiento al equipamiento ya implantado", según Díaz, quien ha indicado que el plan "permitirá dotar al municipio de nuevas capacidades tecnológicas y mejorar la eficacia de los recursos existentes".

El plan contempla, además, la continuación del despliegue de la red de fibra óptica por el municipio, lo que permitirá conectar nuevas zonas que, por motivos de tráfico o seguridad ciudadana, requieran la instalación de cámaras.

"Queremos llegar a aquellos puntos donde la seguridad y la movilidad lo hacen necesario, siempre con una planificación ordenada y eficiente", ha añadido el concejal. Asimismo, ha detallado que otro de los ejes estratégicos será la implantación de cámaras destinadas al control del cumplimiento de las ordenanzas municipales, especialmente en ámbitos como los vertidos ilegales, la limpieza viaria y otras conductas incívicas. En este sentido, ha subrayado que "la tecnología también debe ayudarnos a mejorar la convivencia y el respeto por el espacio público".

De igual modo, se estudiará la creación de un equipo de cámaras móviles que pueda utilizarse en campañas concretas o en dispositivos especiales. "Disponer de sistemas móviles nos dará flexibilidad para responder a necesidades puntuales de seguridad", ha señalado.

Finalmente, el concejal ha remarcado que todo este plan se enmarca en una estrategia global de modernización de la Policía Local. A este respecto, ha apuntado que "nuestro objetivo es planificar los próximos cuatro años de la red de videovigilancia, potenciar el uso de cámaras personales o 'bodycams' y avanzar en la incorporación de sistemas y aplicaciones que modernicen nuestra policía y mejoren el servicio que prestamos a la ciudadanía".