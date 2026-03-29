Marbella (Málaga) registra en febrero un "récord" en empleo turístico con casi 3.000 personas ocupadas en hoteles

Turismo en Marbella (Málaga), en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha anunciado un "récord" en empleo turístico en un mes de febrero, contabilizándose 2.990 personas ocupadas en establecimientos hoteleros, frente a las 2.781 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los datos suponen un incremento del 7,5 por ciento, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), que también arrojó un precio medio por habitación hotelera superior a los 136 euros, lo que refleja una subida del 6,1 por ciento con respecto a febrero de 2025.

Por otro lado, la estancia media alcanzó los 2,87 días, lo que representa un aumento del 11,7 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, cuando se situó en 2,57 días.

En términos de rentabilidad, el ingreso por habitación disponible (RevPar) se situó en torno a los 70 euros, frente a los 71,17 euros registrados en febrero de 2025. Mientras, la ocupación media hotelera se situó en el 51,4 por ciento, con un total de 31.909 viajeros y 91.631 pernoctaciones contabilizadas, por debajo de los indicadores registrados en el mismo periodo del pasado año.

En este sentido, la directora general de Turismo, Laura de Arce, ha detallado que estas cifras se han visto condicionadas por diversos factores externos, entre ellos una climatología especialmente adversa, con un elevado número de días de lluvia durante el mes de febrero, la situación geopolítica internacional y las dificultades en la conectividad ferroviaria.