Marbella (Málaga) reúne a "cientos de vecinos" en la Romería de San Bernabé

Asistentes a la Romería de San Bernabé en Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) ha vivido este domingo una de sus fiestas "más arraigadas", antesala de la Feria de la ciudad, con la celebración de la Romería de San Bernabé, que cada año reúne a "cientos de vecinos".

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado durante su asistencia la "gran participación" registrada desde primeras horas de la mañana en un encuentro de convivencia en honor al Patrón del municipio, organizado por la hermandad que lleva su nombre.

En contexto, los actos han arrancado con la tradicional degustación de churros con chocolate y la procesión hasta la Ermita del Santo Patrón en el Parque de Nagüeles, donde se oficiará una misa, seguida de un certamen de academias de baile, paella popular y actuaciones musicales.