Marbella renovará todos los módulos de salvamento y socorrismo del litoral y ampliará la red de equipamientos

La alcaldesa de Marbella informa sobre la renovación de los módulos de salvamento y socorrismo del litoral - AYTO MARBELLA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha informado del proyecto de renovación integral de todos los módulos de salvamento y socorrismo del litoral, además de la ampliación del servicio con nuevas ubicaciones hasta alcanzar una veintena de equipamientos en total, en el marco de la planificación de los servicios de playas para la temporada estival.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha explicado que las instalaciones, que presentan una estética homogénea en consonancia con otros elementos existentes, cuentan con dotación básica para primeros auxilios, incluyendo desfibrilador semiautomático, sistemas de oxigenoterapia y material sanitario destinado a la atención inmediata.

El Consistorio ha instalado ya dos de estos módulos, en Cabopino y El Cable y culminará con la totalidad de las intervenciones durante la temporada alta.

Asimismo, la regidora ha precisado que "se ha dispuesto un equipo de socorristas que cuenta con la formación necesaria para la atención de incidencias en playa" con más de medio centenar de efectivos en temporada alta, junto con medios acuáticos de apoyo, entre ellos embarcaciones y motos de agua, que permiten actuar en situaciones de rescate o asistencia sanitaria hasta la llegada de los servicios especializados.

El operativo de playas se encuentra activo desde la pasada Semana Santa. Hasta el 1 de junio, el servicio se prestará durante los fines de semana en horario de 12,00 a 19,00 horas, mientras que a partir de esa fecha y hasta el 31 de septiembre estará disponible diariamente en horario de 11,00 a 20,00 horas.

La ciudad cuenta con 17 módulos distribuidos en las playas de Guadalmina, Lindavista, San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Puerto Banús, Río Verde, Nagüeles, Casablanca, La Fontanilla, El Faro, Venus, La Bajadilla, El Cable, Las Adelfas, Real de Zaragoza, La Víbora y Cabopino, que permiten la realización de curas y la prestación de primeros auxilios por los servicios de salvamento y socorrismo de las playas del término municipal.

El proyecto contempla la renovación completa de todas estas instalaciones, así como trabajos de reforma y mejora en los dos módulos de obra situados en las playas de San Pedro y Real de Zaragoza.

Asimismo, se incorporarán nuevas unidades en El Pinillo, Las Chapas y Los Monteros, hasta alcanzar la veintena de puntos. Cada módulo contará con una superficie aproximada de nueve metros cuadrados y estará equipado con aire acondicionado, aseo, lavabo, lavapiés para curas y una sala diáfana destinada a la atención sanitaria, que será dotada con equipamiento en esta materia.

Cada puesto dispondrá, entre otros elementos, de una camilla fija, mesa para material sanitario, cortina de privacidad, vitrina, iluminación, banco giratorio, equipo de oxigenoterapia, contenedor de residuos sanitarios, salvavidas con cuerda y desfibrilador semiautomático (DEA).

Además, se reforzará el material de primeros auxilios con tableros espinales, botiquines completos, equipos de reanimación básica, collarines cervicales, tubos Guedel, tensiómetros y mantas térmicas. También se incorporarán sets de inmovilización para fracturas, mascarillas para reanimación cardiopulmonar, emisoras de comunicación y pulseras de prevención de extravío infantil.