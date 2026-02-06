Mariano Fortuny, maestro del dibujo y precursor de la modernidad, en la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen Málaga

El alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Cultura, Mariana Pinada, junto a representantes del museo Carmen Thyssen Málaga y del patrocinador de la muestra durante la inauguración de la exposición 'Mariano Fortuny. Dibujos'. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga recibe en su Sala Noble a un pintor capital del siglo XIX español: Mariano Fortuny y Marsal (Reus, 1838 - Roma, 1874). En concreto, la nueva exposición se centra en su faceta como dibujante, disciplina en la que Fortuny fue un verdadero maestro, dotando a sus obras de una visión adelantada a su tiempo y volcando en ellas toda su original y moderna personalidad artística. 'Mariano Fortuny. Dibujos' reúne 28 dibujos y cuatro grabados del autor procedentes del Musée Goya de Castres (Francia).

A la rueda de prensa de inauguración de 'Mariano Fortuny. Dibujos' han acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura, Mariana Pineda; la directora del Musée Goya de Castres, Joëlle Arches; el responsable de relaciones institucionales de Cervezas Victoria, Sergio Ragel; el comisario de la exposición, Francesc Quílez Corella; y la directora artística y el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

La muestra recoge los principales temas que Mariano Fortuny, el pintor español más internacional del siglo XIX, trató a lo largo de su vida artística, tanto en su pintura como en los dibujos y grabados. De sus escenas de la vida cotidiana y temas orientalistas sobresale el minucioso y concienzudo estudio del natural que Fortuny aplicaba a sus retratos y personajes, cualidades que en la disciplina del dibujo cobraron singular fuerza expresiva.

Su fascinación por el paisaje y la naturaleza también destacan en esta exposición, con apuntes que evidencian el interés del artista por la luz y la pintura al aire libre, de la que fue sin duda un precursor anticipándose a la libertad de trazo que llegaría a finales del siglo, ya tras su fallecimiento, con el impresionismo.

En palabras de Lourdes Moreno, directora artística del Museo, "si en 2025 iniciamos el año con Zurbarán, en este 2026 otro gran maestro del arte español abre nuestra programación expositiva: Mariano Fortuny y Marsal, una verdadera referencia de su tiempo que alcanzó la categoría de mito, quizá por su temprana muerte a los 36 años; un artista cuya sombra es muy alargada, gracias a haberse revelado como una inusitada punta de lanza de la modernidad en la pintura y, como puede verse en esta exposición, también en el dibujo".

Mariano Fortuny ya fue protagonista de una exposición temporal en el Museo, en 2019, centrada en sus grabados, técnica también presente en 'Mariano Fortuny. Dibujos'. Y es que la destreza del artista sobre el papel también se manifestó en el trabajo con la línea en las planchas de sus aguafuertes, de las que la muestra expone cuatro piezas.

La selección de obras expuestas ahora procede del Musée Goya de Castres que, como señala su directora, Joëlle Arches, "posee uno de los más importantes fondos de obra gráfica de Fortuny, compuesto por más de 80 dibujos y grabados y fruto de la generosa donación de Henriette Fortuny, nuera del artista, en 1950, y también de compras posteriores realizadas por el museo. Periódicamente, destacamos a este gran artista de la escuela española del siglo XIX a través de exposiciones temporales. La más reciente, "Visiones de Oriente", en 2025, con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento y dedicada a sus obras de juventud, sobre todo las realizadas en su estancia en Marruecos, entre 1860 y 1862, y la fuerte impronta que este viaje dejó en toda su producción".

De este conjunto es posible extraer una faceta especialmente íntima y libre del pintor, más allá de la función auxiliar del dibujo como estudios preparatorios o ensayos para sus pinturas y alejado también de las exigencias del mercado y de su marchante parisino, Adolphe Goupil, que determinaron el importante peso que la llamada "pintura de casacón" tuvo en su trayectoria comercial y oficial.

Enfrentando en soledad y para sí mismo el papel en blanco, Fortuny se entrega al mero placer de dibujar apasionadamente el mundo que le rodea. En efecto, su condición de artista viajero (residió en lugares tan diversos como Barcelona, Marruecos, Roma o Granada) y su preferencia por el mundo oriental son el caldo de cultivo de unas obras que cautivan la mirada del espectador por su vivacidad y sencillez, por la maestría con que unos pocos y ágiles trazos de tinta, carboncillo o acuarela dan forma a personajes y ambientes en las más variadas actitudes.

Asimismo, 'Mariano Fortuny. Dibujos' supone también una oportunidad para calibrar la importancia que el dibujo ejerció en el crecimiento creativo del pintor de Reus. Formado en el sistema académico, donde el dibujo venía siendo la base de la práctica artística desde el renacimiento, fue especialmente en esta disciplina en la que Fortuny dio rienda suelta a su talento, a su creatividad, a su capacidad de resolver desafíos compositivos y a evidenciar su arrojo y autoexigencia, lo que desembocó en propuestas de una palmaria modernidad, generando en su tiempo (y aún hoy) una verdadera fascinación por su obra en el mundo del arte.

La muestra se une a las programadas en el contexto del Año Fortuny (que celebró entre 2024 y 2025 el 150 aniversario de su fallecimiento), cuyo comisario, Francesc Quílez, ha seleccionado las piezas expuestas en el Thyssen, en este proyecto de producción propia que resalta la mirada más personal y liberada de uno de los maestros de su colección permanente: "Estos dibujos nos aproximan a un artista valiente, disruptivo, atrevido y que rompe con muchos de los estereotipos que han moldeado su fortuna crítica. Las composiciones nos desvelan un imaginario fecundo, capaz de abordar los retos compositivos más difíciles. Sin embargo, su aportación supera la mera capacitación técnica o el aprendizaje artesanal y nos trasmiten sensaciones, emociones".

Como complemento de la exposición, en la sala dedicada al preciosismo se pueden ver dos pinturas de Fortuny que se cuentan entre las obras más destacadas del Museo: Paisaje norteafricano (c. 1862) y Corrida de toros (c. 1867), cuyos temas también se encuentran en la selección de dibujos.

'Mariano Fortuny. Dibujos' cuenta con el patrocinio de Cervezas Victoria, que ya ha colaborado con el Museo con exposiciones como Street Life. Lisette Model y Helen Levitt en Nueva York, en 2023 o Negra es la noche. Grabados de Solana, Cossío y Bores, en 2022, entre otras acciones. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de mayo.