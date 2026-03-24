Más de 12.000 preuniversitarios conocerán la oferta académica de la UMA en las Jornadas de Puertas Abiertas - UMA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) celebra la XXII Edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, un evento que se ha consolidado como un punto de referencia para el alumnado preuniversitario de la provincia y que este año tendrán lugar desde este martes al jueves, 26 de marzo, para dar a conocer a más de 12.000 jóvenes la oferta y servicios académicos.

Con un enfoque en la orientación y la información, estas jornadas ofrecen a estos estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano la amplia oferta académica de la UMA, descubrir las salidas profesionales de sus titulaciones y resolver dudas sobre el acceso y admisión a esta Universidad pública.

Esta edición contará con la asistencia de 12.200 estudiantes, provenientes de más de 140 centros educativos de la provincia de Málaga y localidades cercanas a la de Cádiz, que podrán obtener información en los 40 espacios --facultades y escuelas, entidades y empresas-- ubicados en la zona de exposiciones, donde docentes, alumnos, profesionales y personal de los servicios universitarios, responderán todas las dudas de los visitantes. Esta edición cuenta con la participación de 400 voluntarios.

El acto de inauguración de estas jornadas ha contado con la presencia del rector de la UMA, Teodomiro López; del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones; y del diputado de Mayores y delegado de Educación y Juventud, José Santaolalla.

También ha estado el director general de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del ayuntamiento de Málaga, Fernando Leguina; la vicerrectora de Estudiantes de la UMA, Susana Cabrera; así como numerosos decanos y directores y representantes de empresas y entidades colaboradoras.

El rector ha destacado que con estas jornadas la universidad celebra "uno de sus actos más importantes, puesto que la institución abre sus puertas a los futuros estudiantes, a la vez que reúne a muchos representantes de los distintos centros y servicios". Además, ha manifestado que hay que intentar hacer "una universidad pública todavía más grande".

Así, López ha recalcado que "hay que crecer de la mejor forma posible y para ello la Universidad de Málaga necesita de una mayor financiación para seguir siendo el motor de cambio de la sociedad".

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, ha señalado que las Jornadas de Puertas Abiertas "son una cita imprescindible en Málaga y provincia; un espacio lleno de vida, ilusión y futuro dentro de una universidad pública, inclusiva y llena de oportunidades". Así, ha dado las gracias a instituciones y empresas que ha colaborado con este evento, y especialmente a todos los servicios implicados en su desarrollo.

Como ya ocurrió en la pasada edición de las Jornadas de Puertas Abiertas, en esta ocasión este evento ha sido diseñado y se desarrollará de manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales, con materiales reutilizables en futuras ediciones y con medidas para reducir la generación de residuos.

Así, las jornadas disponen del sello de responsabilidad ambiental 'Evento Sostenible', otorgado por el Programa Municipal de Concienciación 'Málaga Como Te Quiero' del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento.

Este año se vuelven a instalar las carpas, donde se impartirán las charlas de las diferentes facultades y escuelas de la UMA y sus respectivas titulaciones. Además, durante los tres tendrán lugar charlas informativas en la ETSI de Informática y en la ETSI de Telecomunicación, donde los alumnos podrán obtener información sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

También se desarrollará el concurso 'Punto de Información más Creativo en las XXII Jornadas de Puertas Abiertas', que tiene como finalidad reconocer y premiar el punto de información que destaque por su creatividad, calidad en la atención, claridad en la información proporcionada y grado de interacción con el público asistente.

La programación en el escenario será muy dinámica incluyendo charlas-coloquios 'Conoce la Universidad a través de sus estudiantes', que serán moderadas por los estudiantes de la Faculta de Ciencias de la Comunicación. También se presentará, por parte de la Diputación Provincial, la nueva edición de los Premios de Investigación Terra Málaga 206.

En esta edición también destaca la mayor presencia de grupos UMA Experience, que dan visibilidad a proyectos de estudiantes y fomentan la creatividad y el emprendimiento. También tendrán mayor visibilidad las asociaciones estudiantiles, como las tunas universitarias, el club de debate y las asociaciones deportivas.

Este evento cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial. Asimismo, se cuenta con el apoyo de las residencias universitarias Livensa Living, Mi Campus, XIOR y Step House, con la Academia Avenida de Andalucía, con la policía local y nacional y protección civil; además de con la Fundación General de la UMA.

NUEVA LÍNEA COMERCIAL DE LA MARCA UMA

Durante el acto de inauguración de las Jornadas de Puertas abiertas también se ha presentado la nueva línea comercial de la marca UMA, que ha resultado de un concurso que se convocó el pasado año dirigido a todo el alumnado desde el K-proyect UMA Graphic Art. Está nueva marca se usará fundamentalmente en artículos comerciales.

La propuesta ganadora ha sido la de Jose Pablo García Luque, estudiante del último curso del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto de la UMA. Su trayectoria como joven diseñador viene avalada ya por otros reconocimientos, como haber sido uno de los ganadores (Primer premio) del V Concurso de Diseño Industrial Interuniversitario Andaluz. Asimismo, presentó un proyecto de diseño personal que fue seleccionado en el prestigioso festival de diseño OFFF Sevilla 2025.