Más de 130 alumnos participan en la gran final del primer torneo 'La Provincia Debate' en La Térmica de Málaga

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo 'La Provincia Debate' ha celebrado este pasado viernes su gran final en La Térmica, poniendo el broche de oro a la primera edición de esta iniciativa impulsada por la Diputación malagueña para fomentar la oratoria, el pensamiento crítico y el debate académico entre los jóvenes de la provincia.

Un total de 130 alumnos se han dado cita durante la jornada de este viernes en las instalaciones de La Térmica para disfrutar de las fases finales, tras un proceso selectivo llevado a cabo en las semanas anteriores de entre más de 800 alumnos participantes de 42 centros educativos pertenecientes a 25 municipios de la provincia.

En la categoría júnior, dirigida a alumnos de entre diez y 14 años, el equipo del CEIP Andalucía se ha proclamado vencedor del torneo. Por su parte, el IES Valle Azahar ha logrado el primer puesto en la categoría sénior, integrada por estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

Daniela Sánchez del colegio internacional Torrequebrada y Alejandra Udías del CEIP Andalucía, han sido reconocidos como los mejores oradores del torneo, han informado desde la institución provincial a través de una nota.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, que ha participado como jurado en la gran final, ha expresado su "entusiasmo" por la acogida que ha tenido esta primera edición de 'La Provincia Debate'.

"En el mes de marzo anunciamos esta iniciativa pionera en la Diputación de Málaga y pionera en la provincia. Un proyecto muy ilusionante que pusimos en marcha en el pasado mes de abril y que ha tenido un gran éxito de participación", ha comentado.

Los debates finales han girado en torno a cuestiones de actualidad adaptadas a cada categoría. Así, los equipos junior debatieron sobre si debería limitarse el fútbol durante los recreos escolares, mientras que los participantes sénior defendieron posturas enfrentadas sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Los alumnos, que habían recibido formación específica junto a sus profesores por expertos en comunicación, "han podido poner en práctica todo lo aprendido, como a trabajar y a mejorar en la expresión para argumentar con rigor, escuchar al otro compañero y respetar opiniones, además de aprender a construir un pensamiento crítico propio y a gestionar los nervios", ha incidido Santaolalla.

Los equipos ganadores de ambas categorías han sido galardonados con una beca de 200 euros para el curso acreditativo de juez en debate académico. Mientras que los dos mejores oradores de las categorías han obtenido una beca de 690 euros para aprender oratoria con un campeón del mundo.