Archivo - Más de 2.000 deportistas universitarios se darán cita en la UMA la próxima semana - UMA - Archivo

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga se convertirá la próxima semana en la 'Ciudad Andaluza del Deporte Universitario', al albergar las competiciones de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) 2026, en los que participarán más de 2.000 atletas de 12 universidades regionales públicas y privadas.

Serán un total de 95 equipos procedentes de las universidades públicas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, Sevilla e Internacional de Andalucía, así como las instituciones privadas CEU Fernando III y Loyola.

Los Campeonatos de Andalucía Universitarios, que este año organiza la Universidad de Málaga, suponen, a día de hoy, la manifestación multideportiva más importante de Andalucía en cuanto a número de participantes.

En estos CAU 2026 estaban inscritos 2.300, aunque 300 de ellos ya compitieron el pasado mes de febrero. Cada modalidad deportiva disputada --individual o colectiva-- determina, además, la representación andaluza en los Campeonatos de España Universitarios, organizados por el Consejo Superior de Deportes.

Los CAU comenzaron a celebrarse en 1986 en distintas sedes andaluzas, pero desde 2024 se convocan en la misma sede. En esta ocasión, Málaga asume el papel de universidad organizadora y anfitriona y coge el testigo de Almería, que lo hizo en 2025.

Han recordado que hace unas semanas se celebró en el Rectorado de la UMA la ceremonia en la que el rector, Teodomiro López Navarrete, entregó al representante del Ayuntamiento de la capital el emblema del Grupo Andaluz de Deporte Universitario, GADU, que nombra a la capital 'Ciudad Andaluza del Deporte Universitario'.

A esta cita concurrieron representantes de los Servicios de Deportes de todas las universidades participantes, para conocer los entresijos de las competiciones y realizar los sorteos de emparejamiento.

Los campeonatos comenzaron en febrero en las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga, así como en otras de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que acogieron competiciones en ajedrez, campo a través, natación y natación adaptada, con 300 deportistas citados.

Ya en marzo, del 17 al 19 de marzo habrá partidos de pádel, rugby y voleibol en el Complejo Deportivo Universitario. Por lo que se refiere a Balonmano, se jugará en los pabellones Pérez Canca y Diego Carrasco.

El fútbol-sala será en el Centro Inclusivo de Tecnificación de Carranque y Pabellón Tiro de Pichón, mientras que el Fútbol 11 tendrá lugar en los campos de El Romeral y Ciudad Jardín y el tenis, en el Club Cortijo Alto. Todas las modalidades deportivas se disputan en categoría femenina y masculina, excepto ajedrez, que era mixto.

En la mayoría de las modalidades que se disputan en Málaga está en juego el título universitario andaluz, además de la clasificación para representar a la comunidad autónoma en los Campeonatos de España Universitarios 2026-CEU 2026.

Este año, las universidades andaluzas, de manera conjunta, organizan los CEU 2026, recayendo en la Universidad de Málaga la organización de la competición de pádel (que a vez servirá como piedra de toque para el próximo Mundial Universitario, que también se celebrará en Málaga en el mes de julio) y Escalada.