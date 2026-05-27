Más de 670 estudiantes de FP de Málaga participan en la cuarta edición del concurso de ideas de Emprendimiento Social

Entrega de la IV edición de los Premios Ideas de Emprendimiento Social Ben Gabirol. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga junto Arrabal-AID ha celebrado este miércoles la entrega de la IV edición de los Premios Ideas de Emprendimiento Social Ben Gabirol, en los que han participado más de 670 estudiantes de once centros educativos de la provincia malagueña.

Esta iniciativa se impulsa para fomentar la innovación y el emprendimiento social entre jóvenes de Formación Profesional de la provincia y cuenta con la colaboración de Fundación "la Caixa". Los estudiantes han desarrollado un total de 43 proyectos de emprendimiento social orientados a dar respuesta a retos sociales, medioambientales y comunitarios mediante propuestas innovadoras y sostenibles.

El diputado de Educación y Juventud, José Sataolalla, ha participado en la jornada y subrayado que la juventud tiene una gran capacidad para detectar los retos de su entorno y transformarlos en oportunidades. "Desde Juventud y Educación junto a La Noria queremos acompañar ese talento y ofrecer herramientas para que esas ideas puedan convertirse en proyectos con impacto en la provincia", ha destacado.

Asimismo, Santaolalla ha añadido que "estos premios demuestran que la innovación social también nace en las aulas, ya que estamos viendo cómo estudiantes de Formación Profesional son capaces de plantear soluciones creativas, sostenibles y comprometidas con los desafíos sociales y medioambientales actuales".

Durante el acto se han reconocido distintos proyectos destacados por su capacidad para generar impacto social positivo desde ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la inclusión, la accesibilidad y la innovación urbana.

En la categoría de FP Grado Básico, el proyecto 'Salva el Mar' ha sido reconocido por su campaña de sensibilización destinada a combatir la contaminación marina y promover la protección de los ecosistemas marinos.

En FP Grado Medio, el reconocimiento ha recaído en 'Movimiento 21', una iniciativa centrada en mejorar la autonomía personal de personas con síndrome de Down mediante experiencias de aprendizaje práctico y acompañamiento.

Por su parte, en FP Grado Superior, el proyecto 'Luciérnaga' ha sido premiado por su trabajo para favorecer la inclusión y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en entornos rurales, fomentando espacios más diversos y seguros.

Igualmente, dentro de los proyectos multicentro y transversales, se ha distinguido 'Mobiliario Urbano Inteligente', una propuesta basada en el diseño de bancos sostenibles con tecnología integrada para mejorar los espacios públicos y favorecer ciudades más accesibles y sostenibles.

La jornada ha contado además con una mesa de conversación protagonizada por personas referentes del emprendimiento social en Málaga, donde el alumnado ha podido conocer experiencias reales vinculadas a la innovación con impacto social.

En este espacio han participado Javier Jerez y Héctor Espejo, de la Cooperativa 4d3; Domingo Jiménez, de la Fundación ALSORE; y Sol Guliani, del proyecto Innovred, quienes han compartido sus trayectorias profesionales y reflexionado sobre cómo convertir ideas en iniciativas capaces de transformar el entorno desde la colaboración, la innovación y el compromiso social.

Han destacado que los Premios Ideas de Emprendimiento Social Ben Gabirol "continúan consolidándose como una iniciativa de referencia para acercar la innovación social y el emprendimiento con impacto a la juventud malagueña, impulsando el talento emergente y la generación de soluciones transformadoras desde las aulas".