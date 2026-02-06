Al menos cinco municipios de la provincia de Málaga con incidencias en la red de agua potable debido al temporal

Archivo - Grifo doméstico - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco municipios de la provincia de Málaga han tenido incidencias con la red de agua potable debido al paso de la borrasca 'Leonardo', en concreto en las localidades de Igualeja, Serrato, Benaoján, Cartajima; así como algunas pedanías de Benalauría, según informa Emergencias 112 Andalucía.

Así, el alcalde de Serrato, Francisco López, ha asegurado que el agua potable llega "con turbidez", por lo que se ha tomado la decisión de suministrar "agua potable de botellas a través de los comercios locales" a los domicilios.

El regidor de Benalauría, Cristóbal Díaz, ha explicado a Europa Press que en el casco urbano ya se ha logrado recuperar el abastecimiento para la población, pero en las pedanías de Siete Pilas y Canchas aún se está localizando la avería en la red, por lo que se encuentran sin suministro de agua.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cartajima ya informaron este pasado jueves en sus redes sociales de una rotura de tubería en calle Serrillo y de averías en la red, por lo que se procedió al corte del suministro de agua. Además, señalaron que los servicios municipales trabajaban para solucionar las incidencias "a la mayor brevedad posible".

El municipio malagueño de Igualeja ya comenzó también este pasado jueves el reparto de agua embotellada entre la población debido a la turbidez que presentaba el agua de abastecimiento ocasionada por las fuertes lluvias caídas en la zona.

En un bando municipal emitido este jueves por Isabel Vázquez, alcaldesa de este municipio de en torno a 750 habitantes, esta señala que "debido a las precipitaciones que se están produciendo en estos días y efectuados análisis del agua potable, se ha detectado una turbidez elevada, por lo que el agua no es apta para el consumo".

El documento, consultado por Europa Press, rogaba a los vecinos que se abstuvieran de usar el agua de abastecimiento para el consumo humano y otros usos domésticos como lavar o cocer, "quedando su uso limitado al higiénico sanitario (aseo y limpieza)". Además, se señalaba que se iba a hacer reparto de agua embotellada.

También en Benaoján, debido a la turbidez del agua de abastecimiento, se ha estado repartiendo desde finales de enero agua potable en garrafas; incidencias con la red de abastecimiento que se mantiene en este municipio, según informa Emergencias 112 Andalucía.