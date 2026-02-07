El Mercado de Quesos de Málaga regresa a Coín el próximo domingo 15 de febrero

Cartel anunciador del Mercado Quesos de Málaga. - ASOCIACIÓN QUESOS DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Agroalimentario del Guadalhorce en el municipio malagueño de Coín volverá a ser punto de encuentro para quienes valoran la calidad, la tradición y el sabor auténtico de los quesos de la provincia con motivo de la celebración del Mercado de Quesos de Málaga.

Según señalan desde la Asociación Quesos de Málaga, las bajas temperaturas del invierno favorecen que los quesos tradicionales (especialmente los semicurados y curados) expresen mejor sus aromas, matices y texturas, convirtiendo el mes de febrero en un momento ideal para su consumo.

Así, en horario de 09.00 a 14.30 horas, el referido mercado en Coín reunirá a nueve destacadas queserías de la provincia: Cabraline, El Alcornocal, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, Flor Bermeja, La Hortelana, Rey Cabra y Santa María del Cerro, que presentarán al público más de medio centenar de variedades de quesos malagueños.

Todas ellas comparten una forma de elaboración basada en leche de cabra y oveja y en procesos artesanos vinculados al territorio, dando lugar a una propuesta que pone en valor la diversidad, calidad y reconocimiento del patrimonio quesero de Málaga, con quesos premiados dentro y fuera de la provincia.

"Febrero es también un mes que invita a disfrutar con calma. Lejos del bullicio de otras épocas del año, el mercado se convierte en un espacio ideal para pasear sin prisas, conversar con los productores, conocer de primera mano los procesos de elaboración y elegir con tiempo productos de calidad para la despensa de invierno", añaden.

Además de los quesos, el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce ofrece una cuidada selección de productos locales como frutas y verduras de temporada, panes artesanos, mieles, aceites y otros alimentos de proximidad, completando una propuesta gastronómica basada en la sostenibilidad, el pequeño comercio y la alimentación saludable.

Con entrada gratuita, el Mercado de Quesos de Málaga se celebra cada tercer domingo del mes (excepto en verano), y se consolida como una cita estable para el fomento del producto local y el apoyo a los productores malagueños. Está organizado por la Asociación Quesos de Málaga y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.