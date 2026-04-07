Mesa de Trabajo de Vivienda del Consejo Social de Málaga acuerda decálogo de medidas para abordar situación habitacional

Archivo - Recurso de llaves - UNSPLASH - Archivo

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga celebra este martes la asamblea ordinaria del Consejo Social de la Ciudad, en la que está previsto aprobar la memoria del año 2025 de este órgano de participación en el que están presentes todos los grupos municipales del Ayuntamiento (PP, PSOE, Vox y Con Málaga), además de instituciones, entidades y personas de reconocido prestigio de la ciudad.

La sesión, que se ha celebrado en el Salón de Plenos y ha podido seguirse a través del canal municipal de YouTube https://www.youtube.com/user/aytodemalaga, está presidida por el alcalde, Francisco de la Torre.

Durante la asamblea, se presentan los nuevos miembros por sustitución de representantes de distintas entidades (Confederación de Empresarios de Málaga, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y UGT).

Además, se hace un seguimiento de la labor realizada de las siguientes mesas de trabajo: desarrollo económico local y empleo; bienestar social, educación y mejora de la participación ciudadana; sanidad; vivienda; y la última en ser constituida en noviembre del año pasado, relativa a proyectos singulares, a través de la cual se abordarán propuestas estratégicas para la ciudad que promuevan el desarrollo económico, social y empresarial y que se ha puesto en marcha con el proceso de participación ciudadana del proyecto Buenavista Parque Empresarial de Soluciones Urbanas Sostenibles (Buenavista Sustainable Urban Solutions Business Park).

En el seguimiento de las distintas mesas, se da cuenta del informe de diagnóstico y propuestas de la Mesa de Trabajo de Vivienda, en la que las entidades integrantes, han acordado un decálogo de medidas para abordar la situación habitacional.

En concreto, la necesidad de un pacto de Estado por la Vivienda, ya que la crisis es un problema estructural que requiere una "alianza de Estado" que trascienda legislaturas e implique a administraciones, sector privado y banca bajo un plan concertado a largo plazo.

También la ampliación del parque público de vivienda (VPO). Al respecto, precisan que hay un consenso total en la necesidad de incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto en venta como en alquiler, fijando metas para alcanzar entre un 9,3% y un 15% de parque social.

De igual modo, han acordado el blindaje del suelo público para vivienda asequible. Así, se propone de forma recurrente destinar la totalidad del patrimonio público de suelo exclusivamente a la promoción de VPO, suprimiendo la subasta como único método de adjudicación para favorecer el alquiler social.

También la regulación y limitación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y el uso hospedaje como alternativo al residencial. Al respecto, señalan que la mayoría coincide en que su expansión descontrolada reduce la oferta residencial; se proponen moratorias de licencias, límites por barrios saturados o una fiscalidad más estricta para equipararlas a los hoteles

Otro de los puntos acordados es el impulso a la rehabilitación y regeneración urbana. Así, inciden en que existe coincidencia en priorizar la mejora del parque existente y la conversión de edificios antiguos mediante ayudas estables para aumentar la oferta residencial sin necesidad de nuevos desarrollos extensos.

Además, la agilización administrativa y simplificación burocrática. Existe unanimidad en que los tiempos de tramitación (hasta 15 años para suelo finalista) deben reducirse drásticamente mediante la creación de "oficinas aceleradoras", la unificación de normativas y la implantación de la declaración responsable cualificada.

Otro de los acuerdos son los incentivos fiscales para fomentar la oferta. Así, se sugiere reducir la carga impositiva (que alcanza el 25% del precio final) mediante la exención de IVA en VPO, rebajas en impuestos que gravan la vivienda.

De igual modo, la formación de mano de obra cualificada (FP Dual y otras). En este sentido, han indicado que varias entidades advierten de la falta de trabajadores en el sector y proponen planes de choque para adecuar la formación profesional a los nuevos requerimientos técnicos y atraer a personas que se incorporan al mercado laboral.

También el refuerzo de la seguridad jurídica para el alquiler. Han añadido que existe consenso técnico en que es necesario un marco legal estable que proteja al propietario y usuarios frente a impagos mediante ayudas públicas y desahucios rápidos, para generar confianza y evitar que las viviendas se retiren del mercado.

Por último, la mejora de infraestructuras y transporte colectivo. Se propone facilitar el acceso a la vivienda en la periferia mejorando la interconectividad mediante aparcamientos disuasorios, la ampliación del metro y el transporte público hacia áreas productivas y municipios cercanos.

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Por su parte, la Mesa de Trabajo sobre Empleo y Desarrollo Económico y Social ha venido abordando una serie de propuestas, retos y estrategias que marcarán la hoja de ruta de Málaga hasta 2030 en torno a diez ejes considerados prioritarios.

Se trata de crear una gobernanza metropolitana real, integrando agua, vivienda, movilidad y energía; desarrollar el Tren Litoral y ampliar la red de metro como infraestructura de cohesión; implementar una estrategia de vivienda asequible, con suelo público y alquiler seguro; impulsar el Plan Provincial de Reutilización y Gestión del Agua con objetivos medibles; y conectar formación y mercado laboral, reforzando FP Dual y recualificación.

Por otro lado, también lanzar un Programa de Talento Málaga, con incentivos para atraer y retener profesionales; promover una red de empresas verdes y sociales vinculadas a economía circular; crear una Ventanilla Única de Inversiones, agilizando trámites y acompañando proyectos; desarrollar la Estrategia Málaga Industria 2030, con nuevas zonas productivas y logísticas; y reforzar la cohesión social y territorial, con políticas de inclusión, salud mental y servicios comunitarios.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO

En paralelo, durante la sesión también se ha abordado el informe final de la Mesa de Trabajo de Bienestar Social, Educación y Participación sobre las propuestas para incrementar la participación de la mujer en el ámbito tecnológico y el fomento de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

En este sentido, se plantean medidas encaminadas a ampliar la oferta formativa en estas materias, la promoción de actividades lúdicas STEM en edades tempranas para despertar el interés por la ciencia y la tecnología, la creación de programas de reorientación profesional hacia este sector, la visibilización de referentes femeninos, la creación de una red de embajadoras STEM que impartan charlas y mentorías y la organización de jornadas tecnológicas con equipos mixtos y espacios tecnológicos dirigidos a niñas y mujeres.

De igual modo, el impulso de la orientación profesional práctica y el aprendizaje basado en el trabajo en colaboración con el Ayuntamiento, centros educativos y empresas, así como la puesta en marcha de un observatorio municipal para evaluar la participación femenina en este ámbito y la detección de necesidades formativas en empresas ubicadas en Málaga para orientar los contenidos o la creación de un foro permanente de empresas, entidades sociales, instituciones académicas y administraciones para compartir experiencias y trabajar en común.

Por último, en cuanto a la Mesa de Trabajo de Sanidad, tras el informe sobre la atención primaria ya presentado y enviado a los miembros de la asamblea en noviembre del año pasado, se ha comenzado trabajar en un informe relativo a la atención hospitalaria.