Mijas (Málaga) acogerá una jornada técnica sobre drones aplicada a emergencias y seguridad

Mijas acogerá una jornada técnica sobre drones aplicada a emergencias y seguridad. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga), a través del área de Protección Civil, celebrará el próximo 28 de mayo una jornada técnica centrada en la integración de unidades de drones en servicios de emergencia y cuerpos de seguridad, con especial atención a la creación de operadoras especializadas y a la gestión documental y operativa necesaria para su puesta en marcha.

La jornada se desarrollará en el Edificio de Fomento del Empleo de Las Lagunas y está dirigida tanto a servicios de emergencia como a cuerpos de seguridad que deseen crear una unidad de drones; así como a profesionales y entidades que necesiten orientación técnica sobre esta materia, han precisado a través de un comunicado.

El concejal Protección Civil, Francisco Jerez, ha explicado que los drones ya no son una herramienta del futuro, "sino un recurso muy útil en situaciones reales de emergencia, búsqueda, prevención o coordinación operativa" y ha señalado que con esta jornada quieren "ayudar a que más servicios públicos puedan dar el paso de incorporar estas tecnologías con todas las garantías y dentro de la normativa vigente".

Durante la jornada se abordarán aspectos relacionados con la constitución de operadoras NO EASA, la gestión documental, la formación necesaria, los procedimientos operativos o los costes asociados a este tipo de unidades.

Jerez ha destacado además que "muchos municipios o cuerpos de seguridad quieren empezar a trabajar con drones, pero se encuentran con una normativa compleja o con dudas técnicas. Precisamente por eso hemos querido organizar una jornada práctica y útil, enfocada a resolver problemas reales y compartir experiencias".

El programa contará con ponencias técnicas especializadas, exposiciones sobre aspectos jurídicos y operativos, así como vuelos demostrativos y espacios para resolver dudas de los asistentes. La apertura correrá a cargo de la alcaldesa, Ana Mata, y del propio Francisco Jerez.

La jornada está organizada por Protección Civil, con la colaboración de la Asociación Catalana de Aeronaves no Tripuladas (ASCANT) y distintas entidades especializadas del sector tecnológico.

Jerez ha subrayado finalmente que "la coordinación, la prevención y la capacidad de respuesta son claves en cualquier emergencia, y herramientas como los drones pueden marcar la diferencia a la hora de actuar con rapidez y eficacia".