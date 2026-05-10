Por Andalucía promete una potabilizadora en el norte de Córdoba y acusa a la Junta de "abandono histórico"

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha anunciado que "una de las primeras medidas que impulsará la coalición tras el 17 de mayo será licitar y destinar los recursos necesarios para construir una potabilizadora de última generación en el norte de la provincia de Córdoba, así como acometer su conexión eléctrica en La Colada y ejecutar las mejoras y construcciones de depuradoras pendientes en distintos municipios cordobeses".

Rodríguez ha señalado en una nota que "la ciudadanía del norte de la provincia no puede olvidar que más de 80.000 personas estuvieron durante más de un año sin poder consumir agua del grifo porque no era apta para el consumo humano", una situación que, según ha denunciado, "evidencia el abandono histórico que sufre la provincia de Córdoba por parte de la Junta de Andalucía".

Desde Por Andalucía han defendido que los derechos serán el "eje central" de sus políticas durante los próximos cuatro años y han asegurado que "no van a permitir que se siga jugando con derechos fundamentales como el acceso a un agua de calidad".

La candidata ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "destine decenas de millones de euros a festivales y actuaciones secundarias mientras sigue sin dar solución a un problema tan grave como el del agua en el norte de Córdoba". En este sentido, ha insistido en que "una de las primeras decisiones que tomaremos al llegar a San Telmo será poner sobre la mesa los recursos necesarios para construir una potabilizadora moderna y definitiva que garantice agua de calidad".

Rodríguez ha recordado además que actualmente "muchos vecinos siguen viendo salir de sus grifos agua con tonalidades marrones o grises", una situación que ha calificado de "inadmisible en pleno siglo XXI".

La coalición ha denunciado los años de "promesas incumplidas" en materia de infraestructuras hidráulicas y depuración, y ha reclamado que la Junta impulse de una vez las actuaciones pendientes en la provincia. "No vamos a plantear medidas secundarias mientras existan municipios que siguen teniendo problemas básicos sin resolver", ha afirmado.

Desde Por Andalucía consideran que Córdoba "ha sido una de las grandes olvidadas de las políticas de la Junta" y exigen situar a la provincia "en el centro de las prioridades del Gobierno andaluz". "Hay que mirar al norte, al sur y al conjunto de la provincia para resolver definitivamente todos los problemas hidráulicos existentes", ha añadido.

Asimismo, Rodríguez ha recordado que la mejora del abastecimiento de agua llegó finalmente gracias a la intervención del Gobierno central y "no por iniciativa de la Junta de Andalucía ni de la Diputación de Córdoba", ambas gobernadas por el PP.

Por último, la candidata ha denunciado la existencia de un problema de contaminación en el norte de la provincia que, a su juicio, el PP "sigue sin querer ver ni afrontar desde ninguna de las administraciones donde gobierna". Frente a ello, ha asegurado que Por Andalucía "sí va a abanderar la defensa del derecho de todos los pueblos de Córdoba a contar con agua de calidad y unas infraestructuras hidráulicas dignas".



