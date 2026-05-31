Mijas (Málaga) acogerá el 7 de junio un encuentro sobre aeromodelismo y drones

Mijas acogerá el 7 de junio un encuentro sobre aeromodelismo y drones - AYTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Mijas acogerá el próximo 7 de junio un encuentro sobre aeromodelismo y drones. En concreto, el 'V encuentro de socios y simpatizantes del AMD' será en el campo de futbol de Osunillas.

La edil de Deportes, María Francisca Alarcón, y José Carlos Álvarez, presidente de la asociación Málaga Dron, una entidad que ya lleva seis años de andadura y que es la promotora del evento, han explicado que será "un día muy completo".

Entre otros, está prevista una serie de actividades que arrancarán desde las 10,00 horas. Habrá exposiciones, simulación de vuelo, exhibiciones, fotogrametría, IA y aplicaciones profesionales.

"Vamos a hacer diversos talleres relacionados con el mundo de los drones como es el caso de carreras, cámaras térmicas o inteligencia artificial. La historia es pasar un buen día, informar y divertirnos", ha explicado Álvarez.

Por último, Alarcón ha animado a "que vengan los vecinos a conocer este mundo o a aquellos que tengan un dron, una afición que está creciendo".