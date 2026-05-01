Miles de personas se manifiestan este 1 de mayo en Málaga junto con CCOO y UGT por la vivienda, derechos y democracia

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (6d), junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez (5d), tras la pancarta que abre la manifestación convocada en Málaga con motivo del 1 de mayo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han asistido a la manifestación central del 1 de mayo, que ha tenido lugar en Málaga y donde, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', han clamado por mejoras salariales, reparto de riqueza, democracia y "medidas y valentía" para hacer frente al problema de la vivienda.

La jornada, marcada también por el primer día de campaña electoral andaluza, ha convocado a unas 20.000 personas, según los organizadores, y unas 5.000, según la estimación de la Policía Nacional.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han encabezado la manifestación, junto con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Además, han asistido y coincido, en el que es el primer día de la campaña electoral en Andalucía, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo.

Málaga ha sido la ciudad donde se ha trasladado este 1 de mayo la movilización principal fuera de Madrid, principalmente, por los problemas de acceso a la vivienda que se detectan en la capital de la Costa del Sol, ya que ha sido una de las reivindicaciones de la jornada.

La manifestación central ha dado comienzo sobre las 12,00 horas desde la avenida Manuel Agustín Heredia junto al colegio 'Federico García Lorca', y ha transcurrido por la Alameda de Colón, la Alameda Principal y la calle Marqués de Larios hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han incidido este 1 de mayo "en la defensa de la democracia, de los servicios sociales, del contrato social y el no a la guerra" y han afirmado que "la lucha contra la desigualdad es clave en este momento". También han exigido, además de que crezcan los salarios, "medidas" y "valentía" al problema de la vivienda.

Unai Sordo ha subrayado que "la vivienda tiene que situarse en el centro del debate público en España, con propuestas viables, con una población que exija y que se movilice". "Salarios, techo, tiempo y vivienda. Es fundamental ahora mismo recomponer ese contrato social".

Por su parte, Álvarez, tras destacar el carácter "internacional" de este 1 de mayo, ha dicho que "los sindicatos especialmente queremos hablar del bienestar, del estado del bienestar. "La vivienda se ha convertido en un problema gravísimo para los trabajadores y las trabajadoras, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas y hay que abordarlo de manera integral, efectivamente", pero ha señalado que hay "que ir tomando medidas para mejorar esa situación".

Junto a ellos también han asistido la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López; el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; y los secretarios generales de CCOO de Málaga, Fernando M. Cubillo y de UGT Málaga, Antonio González.

DÍAZ: "NECESITAMOS MÁS DERECHOS LABORALES"

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reivindicado este 1 de mayo que España "la hace la gente trabajadora" y ha incidido en que "necesitamos más derechos laborales, todavía muchos más". Además, ha dejado claro que "no vamos a dar un paso atrás" y, sobre vivienda, ha reiterado que volverán llevar el decreto de alquileres al Congreso.

Asimismo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha valorado al hilo de esta jornada las cifras "récord" que registra España actualmente en materia laboral.

"Ha costado mucho llegar hasta aquí, y vamos a seguir avanzando en derechos laborales, en protección social, sin dar un paso atrás, y desde luego consolidando este crecimiento y esta garantía para los trabajadores", ha abundado la ministra portavoz.

MONTERO Y MAÍLLO COINCIDEN EN EL PRIMER DÍA DE CAMPAÑA

También en este 1 de mayo en Málaga han coincidido en Málaga, justo en el arranque de la campaña de los comicios andaluces del 17 de mayo, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo.

Así, Montero ha animado a la movilización de la ciudadanía tanto con ocasión de esta jornada como de cara al día de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una cita ante la que, además, se ha comprometido a poner en marcha "un Programa Andaluz de Primera Experiencia Profesional" si logra presidir la Junta.

En una atención a medios antes del inicio de dicha manifestación, la candidata socialista ha valorado el lema de la movilización de este año, "absolutamente acertado" al "vincular los derechos de los trabajadores con el incremento de los salarios", que, según ha añadido, es algo que desde el Gobierno están "intentando impulsar a través de la reactivación de los convenios colectivos".

Por su parte, Maíllo ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP haya "dejado sin ejecutar más de 1.500 millones de euros destinados a empleo en los últimos ocho años". Frente a ello, ha propuesto destinar esos recursos a poner en marcha "el mayor plan de empleo de la historia de Andalucía", con especial atención a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

Durante su atención a medios, en el marco de las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT el candidato ha cuestionado el supuesto "milagro económico" del Gobierno de Moreno, señalando que, "aunque la situación laboral ha mejorado siguiendo la inercia nacional --con los mejores datos en un primer trimestre desde 2008--, Andalucía continúa liderando las cifras de desempleo en España, con una tasa del 14,66% y un paro juvenil cercano al 32,4%".