La ministra portavoz celebra el 1 de mayo en la movilización central sindical y destacando las cifras "récord" en empleo

Cabecera de la manifestación convocada en Málaga por el 1 de mayo por los sindicatos UGT y CCOO, con la asistencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asistido este viernes, 1 de mayo, a la manifestación central convocada en Málaga por los sindicatos UGT y CCOO para celebrar el 1 de mayo, Día del Trabajo, y al hilo de esta jornada ha destacado cifras "récord" que registra España actualmente en materia laboral.

Así lo ha puesto de relieve la ministra portavoz en una atención a medios en Málaga antes del inicio de dicha manifestación, en la que ha dicho que para ella era "un placer" estar este 1 de mayo "en Málaga celebrando el Día del Trabajador".

Elma Saiz ha subrayado que "el trabajo dignifica", y el actual "Gobierno de coalición progresista" es "el que ha dignificado estos años el trabajo", según ha añadido para remarcar que "ahí están las cifras", de "22 millones de trabajadores", con "récord histórico de mujeres trabajando, más de 10,4 millones, y también récord de trabajadores extranjeros que aportan" a España, unos 3,2 millones, según ha valorado.

Hay "más" y "mejores salarios", así como "las cifras de temporalidad más bajas de la serie histórica", según ha celebrado también la ministra, que ha prometido que desde el Gobierno se va a "seguir trabajando para que España siga siendo un país próspero de la mano del diálogo social".

"Ha costado mucho llegar hasta aquí, y vamos a seguir avanzando en derechos laborales, en protección social, sin dar un paso atrás, y desde luego consolidando este crecimiento y esta garantía para los trabajadores", ha abundado la ministra portavoz antes de concluir felicitando este Primero de Mayo.