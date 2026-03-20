Minsait refuerza su papel "estratégico" en la modernización de los servicios sociales en Tecnosocial Andalucía 2026

Un usuario con una tablet. - MINSAIT, INDRA GROUP

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Minsait, compañía de Indra Group, participa en Tecnosocial Andalucía 2026, que se celebra en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga (UMA), con el objetivo de reforzar su papel como socio tecnológico "estratégico" de las administraciones públicas andaluzas y poner en valor su contribución a la modernización de los servicios sociales a través de soluciones digitales "más accesibles, eficientes y centradas en las personas".

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las situaciones de vulnerabilidad y la necesidad de garantizar una atención social equitativa y de calidad en todo el territorio, la compañía ha subrayado en una nota que la transformación del ámbito social "no pasa únicamente por la digitalización de procesos, sino también por mejorar la forma en que la ciudadanía accede y comprende la información relativa a ayudas y prestaciones públicas".

En este sentido, Minsait ha explicado que trabaja desde hace años en el desarrollo de soluciones que combinan tecnología, lenguaje "claro" y experiencia de usuario, con el fin de reforzar la confianza de la ciudadanía en la Administración y facilitar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Un ejemplo de este enfoque es el reconocimiento a la Junta de Andalucía con el Premio Audaz a la Transparencia Autonómica, concedido por la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional (RAGA España), en colaboración con la UNED y Aranzadi La Ley, en la categoría de 'Mejor buena práctica'. El galardón distingue un proyecto impulsado con el apoyo de Minsait que mejora la claridad y comprensión de la información sobre ayudas y subvenciones autonómicas.

Esta iniciativa permite simplificar el acceso a la información, reducir dudas y errores de interpretación y facilitar que la ciudadanía acceda de forma más directa y eficaz a los recursos públicos, reforzando así la transparencia y la confianza en la Administración.

Hasta ahora, el Portal de Transparencia ofrecía información sobre subvenciones y sus procedimientos de concesión de forma dispersa en distintos apartados, lo que dificultaba su consulta. Con la nueva organización, el espacio 'Ayudas y subvenciones' del portal de la Junta de Andalucía reúne estos contenidos de manera estructurada, ordenada y fácilmente localizable, con una navegación intuitiva orientada a resolver las dudas más habituales y a facilitar el acceso a las ayudas de forma "clara y comprensible" para todos los públicos.

Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de Comunicación Clara que Minsait impulsa en Andalucía y en otros territorios, con el objetivo de acompañar a las administraciones públicas en la construcción de servicios más eficientes, coordinados y centrados en las personas.

En este contexto, la senior manager de Administraciones Públicas de Minsait en Andalucía, María Teresa Sánchez Blas, ha subrayado que, pese a los retos existentes, "Andalucía está avanzando hacia unos servicios públicos más transparentes, ágiles y accesibles, y la tecnología es un aliado clave para lograrlo". A su juicio, "no se trata únicamente de digitalizar procesos, sino de aplicar la innovación para mejorar la calidad del servicio público, reforzar la confianza de la ciudadanía y asegurar que las políticas públicas tengan un impacto real y tangible en la vida de las personas".

En paralelo, la compañía impulsa la transformación de los servicios sociales en distintos territorios de España mediante la integración de plataformas de gestión e intervención social, la automatización de procedimientos y el uso de analítica avanzada basada en inteligencia artificial para el diseño y evaluación de políticas públicas. Estas capacidades permiten agilizar la tramitación de ayudas, optimizar recursos y mejorar la planificación de las actuaciones sociales, con un impacto directo en la eficiencia y calidad del servicio público.

Por su parte, la responsable de Servicios Sociales y Comunicación Clara en Minsait (Indra Group), Patricia Leal, ha destacado que "facilitar el acceso a estos recursos no solo permite ejercer derechos, sino que impulsa la autonomía personal y favorece una participación más activa de la ciudadanía en las decisiones que afectan a su vida". Asimismo, ha añadido que "la simplificación del lenguaje administrativo, junto con el apoyo de herramientas digitales y un diseño de contenidos más claro, son pilares esenciales para avanzar hacia una Administración más comprensible, inclusiva y orientada a las personas".

La incorporación de modelos predictivos se ha consolidado como una de las principales "palancas para la transformación" de los servicios sociales. En el marco de su colaboración con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Minsait aplica estas capacidades, basadas en analítica avanzada de datos, para anticipar la demanda, detectar situaciones de riesgo, personalizar la atención y optimizar tanto la planificación presupuestaria como la distribución territorial de los recursos.

Otro de los hitos relevantes de esta colaboración ha sido la implantación de la Historia Social Única Electrónica, un sistema que centraliza en un único registro toda la información social de la persona y su entorno familiar. Este enfoque, según ha explicado la compañía, "facilita la labor de los profesionales, mejora la coordinación entre los distintos niveles administrativos y permite una intervención más eficaz, personalizada y centrada en el ciudadano". Este modelo, ya desplegado en comunidades como Andalucía, Galicia, Cataluña o Madrid.

De forma complementaria, Minsait desarrolla soluciones orientadas a la detección temprana de situaciones de soledad no deseada, sistemas de gestión para centros de servicios sociales y proyectos como el Hogar Digital Asistencial, enfocados al cuidado de personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad. Estas iniciativas fomentan la autonomía personal y refuerzan el trabajo de profesionales y cuidadores.

En este contexto, la responsable de Servicios Sociales y Comunicación Clara en Minsait (Indra Group) ha hecho hincapié en que "cuando la tecnología se pone al servicio del sistema público de servicios sociales, el impacto se percibe en el día a día". En su opinión, se trata de herramientas que "permiten a los profesionales trabajar mejor, coordinar recursos y ofrecer respuestas más rápidas y coherentes", al tiempo que "empoderan a la ciudadanía, facilitando la comprensión de los apoyos disponibles, los derechos a prestaciones y los mecanismos de acceso de forma sencilla".