Monda (Málaga) recupera su bosque mediterráneo en La Alpujata con la colaboración de familias y escolares

Escolares de Monda participan en la repoblación de la Alpujata. - AYUNTAMIENTO MONDA

MONDA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monda (Málaga) ha impulsado la primera fase de repoblación con especies autóctonas en la zona recreativa de La Alpujata, con la participación de 22 familias de la escuela infantil municipal y del alumnado de cuarto de Primaria del CEIP Remedios Rojo.

Encinas y lentiscos plantados este viernes por los vecinos "marcan el inicio de la transformación definitiva de este paraje emblemático hacia el bosque mediterráneo que fue en su origen", han asegurado a través de una nota.

La jornada, organizada por la Concejalía de Sostenibilidad, ha convertido La Alpujata en un aula al aire libre. Los niños y niñas han recibido una explicación previa sobre las características de cada especie --encina y lentisco--, la técnica correcta de plantación y los cuidados necesarios para garantizar su arraigo.

Los hoyos fueron preparados con anterioridad para facilitar la participación de los más pequeños, que han podido centrarse en el acto de plantar y en el aprendizaje que lo acompaña.

La actividad se inscribe en un proyecto de renaturalización de mayor alcance que arrancó con la entresaca del pinar existente. Según explica la alcaldesa, María Fernández, ese arbolado tiene "una historia concreta".

"Todos los pinos que existen en nuestros montes, o casi todos, fueron producto de una reforestación que se hizo allá por los años 40 y 50, cuando los montes estaban bastante esquilmados y se intentó, sobre todo, fijar suelo y renaturalizar. Ese proceso ha culminado", ha señalado.

Según han explicado desde el Consistorio, la entresaca abrió el camino a esta segunda fase, como es la plantación de especie autóctona "para devolver al paraje su identidad ecológica original". Las implicaciones ambientales del proyecto son, en palabras de la alcaldesa, "inmensas".

Así, han indicado que la reconversión hacia el bosque mediterráneo "permitirá recuperar la fauna autóctona asociada a estas especies, mejorar la biodiversidad de la zona y garantizar un paisaje más resiliente frente a los riesgos que afectan a los pinares densos, como los incendios forestales".

La segunda fase de la repoblación está prevista para el próximo otoño, cuando las condiciones climáticas sean más favorables para el arraigo de las nuevas plantas.

Uno de los elementos más singulares de la jornada ha sido el vínculo personal que se ha establecido entre cada familia y su planta. Las familias de la guardería han traído el nombre de su hijo o hija para identificar el árbol o el lentisco que han plantado. Además, desde el Ayuntamiento se elaborarán placas nominativas para hacer permanente ese lazo.

La concejala de Sostenibilidad, Candelaria Ruiz, ha explicado el sentido profundo de esta decisión. "Queremos que esa relación con la planta dure, que en un futuro el niño pueda venir y ver que aquel día plantó esa encina aquí. Es parte de la familia y de su crecimiento, el del árbol y el del niño. Un proyecto que me parece muy, muy bonito", ha señalado.

Junto a las familias de la escuela infantil, los alumnos y alumnas de cuarto de Primaria del CEIP Remedios Rojo han acudido acompañados de su profesorado, sumando en total más de treinta escolares a la jornada.

La alcaldesa ha querido poner en valor "este protagonismo vecinal" y ha incidido en que esta repoblación "la están haciendo los vecinos, las vecinas y los futuros vecinos y vecinas, los niños de nuestro municipio". "Porque también se intenta que, a través de ello, se preserve el medioambiente; que ellos y ellas son, en definitiva, los garantes de que toda esta zona siga siendo un pulmón, una zona que aporta vida y un espacio de recreo para todos y todas", ha dicho.

Desde el Ayuntamiento de Monda han invitado a toda la ciudadanía "a cuidar y respetar el paraje de La Alpujata, un espacio natural que pertenece a todos y todas, y a acompañar con el mismo cuidado el crecimiento de las plantas que han puesto los niños y niñas del municipio".