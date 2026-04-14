Montejaque (Málaga) celebra la III edición del Andalucía Bird Festival del 17 al 19 de abril

Montejaque celebra la III edición del Andalucía Bird Festival del 17 al 19 de abril - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MONTEJAQUE (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Los amantes de la naturaleza y del mundo ornitológico tendrán la oportunidad de reunirse un año más en Montejaque (Málaga) en la III edición del Andalucía Bird Festival.

Una cita que ofrecerá del 17 al 19 de abril "un ambicioso programa con talleres, charlas, rutas y guiada para toda la familia", tal y como ha adelantado el vicepresidente y diputado de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega.

El vicepresidente ha estado acompañado por la teniente de alcalde de Montejaque, Tamara Nieto, y del organizador del evento, Alfredo Carrasco, en la presentación de esta iniciativa "que se ha consolidado como uno de los más importantes a nivel nacional en relación al mundo de las aves", tal y como ha indicado Ortega.

Asimismo, ha informado de que la institución provincial estará representada en el espacio de 'Birding Málaga' de la Diputación en el que se ofrecerá información sobre las distintas iniciativas que se impulsan desde la institución relacionadas con el turismo de naturaleza y la temática de esta feria. Destacan las publicaciones divulgativas sobre el patrimonio natural que ha editado la Diputación de Málaga en los últimos años a través de las colecciones Gran Senda de Málaga y Birding Málaga.

En esta zona expositiva situada en el polideportivo municipal, diferentes colectivos, asociaciones y administraciones públicas contarán con sus espacios para presentar sus proyectos, compartir información colaborar en la protección de las aves y sus hábitats.

Por su parte, Nieto ha afirmado que este evento "no solo pone en valor la riqueza natural del entorno, sino que refuerza nuestra apuesta por un turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, ligado a la conservación y conocimiento de nuestro patrimonio cultural".

Alfredo Carrasco ha explicado que el festival será un punto de encuentro para los amantes de las aves, ya sean expertos o no, así como la práctica del ecoturismo, aprovechando que la Sierra de Grazalema celebra el 40 aniversario.

En el programa destaca un ciclo de conferencias, en cuya coordinación ha participado personal técnico de la Diputación sobre avifauna, desde el contexto más local al ámbito estatal y europeo.

Asimismo, el fotógrafo experto Juan Carlos Poveda ofrecerá un curso de fotografía de aves y naturaleza. Por su parte, el formador Javier Pérez ofrecerá un taller para conocer el mundo de las aves mediante la construcción de nidos.

Otros talleres estarán relacionados con el arte, como el de pintar aves con acuarela, con José Antonio Sencianes; el de bordado textil de la mano de Matilde Segura; el de manualidades de aves con materiales reciclados, de la mano de Lydia Guzmán; el de la elaboración de un cuaderno de campo junto con Estela Quirós y de construcción de alas para niños con Javier Pérez.

Por su parte, Marity González, presidenta de la asociación Pastores sin Fronteras, ofrecerá un taller sobre los beneficios ecosistémicos de la trashumancia en España para las aves.

Otra actividad será la demostración cada uno de los tres días de anillamiento de aves a través de la cual los científicos pueden rastrear los movimientos, la supervivencia y otros aspectos de la vida de las aves, lo que permite desarrollar estrategias de conservación basadas en datos científicos.

El programa de actividades del festival incluye la entrega de premios del concurso de fotografía Aves de Andalucía en la que han participado 160 personas, llegando a la final 50, con premios que oscilan entre los 800 y 300 euros.

Asimismo, no faltarán las rutas de observación de aves en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, un maratón ornitológico en colaboración con eBird España, la presentación de la Plataforma Española de Jóvenes para la conservación de la Naturaleza y cuentacuentos para los más pequeños.

La música en directo correrá a cargo de Andrés González, el 18 de abril a las 21,00 horas en la plaza de Montejaque, en el que repasará los éxitos del pop español e internacional.

El horario de apertura del espacio expositivo en Polideportivo Municipal es del 13,00 horas a 20,00 el viernes 17 de abril; de 10,00 a 20,00 horas el sábado 18 de abril y de 10,00 a 15,00 horas el domingo, 19 de abril.